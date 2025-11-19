Conte e il Napoli, la pausa ha ricompattato l’ambiente (Gazzetta)

Conte aspetta il rientro dei nazionali per parlare alla squadra e provare a toccare di nuovo testa e cuore dei suoi. È convinto che la metodologia di lavoro sia quella giusta

Non ci saranno altre chiacchiera, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, a proposito del momento del Napoli.

“Il tempo delle parole è finito. Servono i fatti. O, meglio, i risultati. Napoli si è compattata attorno al suo condottiero, anche se il suo sfogo a Bologna ha fatto parecchio rumore”.

C’è da rimettersi al lavoro dunque invece di parlare e confrontarsi.

“Chissà che non sia stata una strategia, un modo per richiamare tutti in fretta alle proprie responsabilità. Gli alibi sono finiti, questo è chiaro. C’è da riaccendere il motore e cominciare a viaggiare marce alte, come un anno fa”.

La squadra, come il suo presidente, ha fatto capannello intorno al suo allenatore ed è decisa a seguirlo

“Ma la pausa e le tante voci sul futuro dell’allenatore sono servite per ricompattare l’ambiente. E adesso c’è solo da rimettersi al lavoro per invertire la rotta. Il calendario delle prossime sfide è complicato e delicato: Atalanta e Juve in casa e, tra le due, trasferta con la Roma. Non serviranno motivazioni aggiuntive, ma servirà mettere in campo il cuore invocato da Conte”.

“E ora Antonio deve mettere in atto il suo di piano, per rilanciare le ambizioni stagionali. Si è chiuso nel suo silenzio, aspetta il rientro dei nazionali per parlare alla squadra e provare a toccare di nuovo testa e cuore dei suoi. È convinto che la metodologia di lavoro sia quella giusta: col sudore e il sacrificio vuole ritrovare l’anima della squadra scudetto. E rimettere la squadra sui binari giusti”.