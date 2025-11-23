Conte e il Napoli, addio crisetta. Qualche giorno di vacanza del tecnico ha fatto bene a tutti (Gazzetta)

Della vittoria del Napoli scrive la Gazzetta dello Sport nel commento di Arianna Ravelli.

Ecco qualche passaggio:

Per il Napoli in particolare, che doveva non solo rimettersi in moto, ma anche riallacciare un filo dopo la clamorosa pausa di riflessione che si era preso Antonio Conte, particolarmente deluso dai suoi dopo la sconfitta patita a Bologna. Al di là delle scaramanzie, che faranno riconsiderare i benefici di prendersi qualche giorno di vacanza, è chiaro che raffreddare gli animi con una momentanea separazione ha fatto bene a tutti, tecnico e giocatori. Ma forse Conte potrà sostenere che, ad aver fatto bene, sia stata la sua sfuriata: fatto sta che il Napoli è ripartito a razzo, riuscendo a sfruttare (nella sua rosa ampia, nonostante le lamentele dell’allenatore) uomini fin qui rimasti in ombra come Neres e Lang, ai loro primi gol in questa stagione.

Il Napoli non è solo dentro alla lotta scudetto, continua a esserne protagonista. Scontato? Con questo equilibrio in vetta nulla lo è: la partita, date le premesse, poteva essere a forte rischio, averlo disinnescato subito è un grande merito della banda Conte. Addio crisetta, il Napoli è vivo e lotta assieme al suo allenatore.