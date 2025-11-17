Conte e De Laurentiis hanno dialogato a lungo questa settimana per confrontarsi e analizzare le difficoltà

Conte è atteso questo pomeriggio alle 15 a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, una ripresa molto diversa dalle solite. Una ripresa che arriva dopo la quinta sconfitta stagionale contro il Bologna e le parole dell’allenatore del Napoli che hanno aperto una crisi accentuata dalla sua assenza in settimana. La Gazzetta dello Sport chiarisce la situazione da cui ripartire e la strada che il Napoli dovrebbe prendere da oggi

“C’è una missione in questo Napoli che deve fronteggiare una situazione insolita, dall’alto di un terzo posto a due punti dal primo in campionato e con la qualificazione ai play-off di Campions League che non è utopia:normalizzare. E ciò vuol dire lasciare che il rientro di Conte appartenga alla naturale routine d’una squadra di calcio che riappare in sé dopo un week end di vacanza e riveda il proprio allenatore, reduce da uno sfogo inusuale, potente e possente: ci sarà, e come sempre, Giovanni Manna, il direttore sportivo, e non ha in agenda spostamenti irrituali Aurelio De Laurentiis.

Perché De Laurentiis e Conte, Manna e Conte, hanno chiaramente dialogato a lungo, in telefonate inevitabilmente lunghe, necessarie per confrontarsi, e per analizzare le difficoltà di una squadra che ha smesso di segnare nelle ultime tre partite e dunque di vincere”.