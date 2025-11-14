Conte, assente a Castel Volturno, ma sta seguendo gli allenamenti anche a 859 chilometri di distanza (Gazzetta)

Conte distante, ma non assente, scrive la Gazzetta dello Sport a proposito dell’allenatore del Napoli che ha preso qualche giorno di vacanza extra per restare a Torino. Ma intanto segue comunque gli allenamenti del suo Napoli anche a distanza

Conte presente anche a distanza

“s’è preso tre giorni di permesso, d’accordo con il club, e sta seguendo da Torino, che sta a 859 chilometri ma è come se fosse dietro al monitor o magari al di là della panchina. E non c’è neppure bisogno del cappellino per ripararsi dal freddo.

Basta e avanza essere moderni, tecnologicamente evoluti o anche no: una telefonata al suo vice Stellini prima della seduta pomeridiana e un’altra dopo, come si fa con i medicinali; un’altra a precedere quella pomeridiana e una per sapere com’è andata anche la visita ai calciatori ai pazienti della Pediatria dell’azienda Ospedaliera Universitaria Federico II: è cambiato lo scenario ma la doppia seduta resta lì, fedele nelle soste“