I cinque cambi dovevano salvare i calciatori ma hanno solo aumentato il divario tra le squadre (Athletic)

"I più ricchi possono permettersi rose più ampie e vincere le partite con la panchina. Inoltre gli infortuni sono aumentati perché chi non viene sostituito gioca a ritmi più elevati"

Nel calcio moderno, dove ogni dettaglio tattico viene esasperato e le partite si giocano a ritmi sempre più intensi, la regola dei cinque cambi rappresenta una delle trasformazioni più significative degli ultimi anni. Nata come misura d’emergenza durante la pandemia, per tutelare i giocatori da un calendario compresso e usurante, si è presto trasformata in una norma permanente. Oggi una squadra può modificarsi per metà tra primo e secondo tempo. Quella che doveva essere una soluzione temporanea per ridurre la fatica è diventata un elemento strutturale del calcio contemporaneo — con effetti collaterali tutt’altro che trascurabili. Ritmo più alto, disuguaglianze amplificate tra grandi e piccoli club, e un equilibrio tattico sempre più condizionato dalla profondità delle rose: tutto questo solleva una domanda cruciale.

I cinque cambi dovevano salvare il calcio: l’hanno davvero fatto? (Athletic)

Ne parla così The Athletic sull’edizione online odierna:

“Mentre si vocifera che alcuni dei principali club europei abbiano discusso della possibilità di introdurre una sesta sostituzione nelle partite di campionato, vale la pena riflettere sulla situazione in cui si è accidentalmente trovato il calcio, con “solo” cinque sostituzioni consentite. […] L’idea dei cinque sostituti mirava ad alleviare lo sforzo fisico dei giocatori, proteggendoli così da infortuni e da esaurimento fisico. Ma è altamente discutibile se questo abbia avuto un impatto significativo […] Il Tottenham, ad esempio, ha attualmente 10 giocatori infortunati. […]

Ma il calcio ha completamente trascurato l’impatto dell’introduzione di sostituzioni extra: aumenta il ritmo di gioco e lo sforzo fisico per chi non viene sostituito. L’equazione è piuttosto semplice: se non fossero consentite sostituzioni, la partita dovrebbe essere giocata a un ritmo che i giocatori possano sostenere per 90 minuti. All’altro estremo, se fossero consentite 11 sostituzioni, ogni giocatore potrebbe correre fino allo sfinimento, sapendo di poter essere sostituito. Il calcio si è ritrovato a un punto di svolta a cinque, il che significa che, avvicinandosi alle fasi finali, non è raro avere 10 giocatori freschi contro 10 giocatori affaticati, ma che devono continuare a correre con l’intensità dei sostituti. […]

Poi, naturalmente, c’è il problema della disuguaglianza: più sostituti vanno sicuramente a vantaggio delle squadre più ricche. In primo luogo, possono permettersi di introdurre sostituti di alto livello, e cinque di questi – anziché semplicemente tre – possono sopraffare completamente i club più deboli. Sì, in termini rigorosi, il problema non è semplicemente la qualità assoluta, ma la qualità in rapporto al giocatore sostituito. […]

L’era delle cinque sostituzioni ha probabilmente reso più difficile la sopravvivenza per le squadre promosse: questa volta le cose sono destinate ad andare diversamente, ma le ultime sei squadre promosse sono retrocesse subito. Una di queste, l’Ipswich Town, che si è ritrovata in Premier League dopo due promozioni consecutive, la scorsa stagione si sarebbe piazzata al 17° posto nella classifica del primo tempo, ma al 20° posto in quella del secondo tempo.”