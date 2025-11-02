Chivu: «Si vince anche come abbiamo vinto oggi. Lo schema sul gol di Zielinski non era mio, ero contrario»

«Ho rovinato la divisa con la scivolata sul gol, sono arrabbiati con me. Si vince anche così, loro sono una squadra insidiosa, ben organizzata, in alcuni momenti ci hanno messo in difficoltà, abbiamo saputo soffrire e in queste partite è più facile perdere che vincere. Poi fai gol all’ultimo ed esulti perché ci abbiamo provato sino in fondo”.

Angelo Palombo (collaboratore tecnico di Chivu) artefice dello schema del gol di Zielinski?

«Sì, ma ero contrario, se andava male era 1-0 per loro in contropiede. Ma con la qualità dei giocatori che abbiamo è giusto provarci, quando poi hai gente come Calha e Zielisnki è giusto farlo, diamo credito a Palombo. Siamo uno staff che lavora, s’impegna, studia e cerca di portare qualcosa di nuovo»

L’ Inter di Chivu ha rallentato dopo l’1-0?

«No, volevamo farli salire, non dovevamo prendere rischi. Poi succede, pur avendo avuto un paio d’occasioni, che sull’unica volta che abbiamo rilanciato una palla sono andati loro in gol. Ma se sei lento perdi contatto con l’intensità dell’avversario e la realtà della partita. Il Verona è ben allenato e fa le cose con qualità e intensità»

Su Lautaro:

«Non segna da una settimana… lo ha fatto a Bruxelles, così mi risulta. Non creiamo casi dove non ce ne sono. Ha leadership, trascina la squadra, una settimana senza fare gol non è un dramma e non lo è per lui».