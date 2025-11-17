Caressa: «Rottura tra Conte e lo spogliatoio, altrimenti non se la sarebbe presa una settimana di permesso»

A margine di un evento: «Conoscendolo, però, credo si sia preso una pausa per sé più che altro. Ha seguito il "cazzeggio creativo" di Allegri nel tentativo di uscire da quel loop negativo e di trovare soluzioni nuove»

Fabio Caressa, giornalista e volto noto di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia di presentazione del Gran Galà del Calcio Aic 2025. Tra gli argomenti trattati c’è anche il momento travagliato che sta attraversando il Napoli di Conte.

Caressa: «

Come andrà avanti la saga Conte-Napoli? E che impatto avrà?

«L’impatto lo deciderà il rapporto tra Conte e i giocatori. Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio, altrimenti questa settimana Conte non se la sarebbe presa. Conoscendolo, però, credo si sia preso una pausa per sé più che altro. Nella vita capita che se pensi in continuazione ai tuoi loop mentali e ti rivolgi solo a te stesso e non ti confronti con la vita di tutti i giorni, allora diventa difficile uscire dai problemi. Allegri ha una definizione: ‘Cazzeggio creativo’. Lui dice che dopo un po’ che pensi alla stessa cosa devi andare al bar e parlare con gli amici. Altrimenti la cosa diventa occlusa nel tuo animo e diventa irrisolvibile. Conte credo sia voluto uscire da quel loop per trovare soluzioni nuove anche con i suoi giocatori».

Leggi anche: Conte si ispiri a Kratos: «Il ciclo finisce qui. Dobbiamo essere migliori di ciò che già siamo»

Conte è rientrato a Napoli, oggi il primo allenamento in presenza dopo i giorni di permesso (Sky)

Antonio Conte è tornato a Napoli, al centro sportivo di Castel Volturno, per guidare la squadra verso il match di sabato contro l’Atalanta di campionato.

Conte è tornato a Castel Volturno

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito:

L’allenatore azzurro è tornato in Campania per guidare gli allenamenti dopo i giorni di permesso concordati con la società che lo hanno visto stare a Torino. L’ambiente Napoli, quindi, si prepara a voltare pagina dopo la brutta sconfitta contro il Bologna in Serie A e il pareggio per 0-0 in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. All’orizzonte la sfida con la nuova Atalanta firmata Raffaele Palladino.