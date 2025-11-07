Bologna-Napoli, possibile panchina per Politano: Conte potrebbe cominciare con Neres dal primo minuto (Corrmezz)

Invece, servirà ancora tempo per rivedere in campo Lukaku, che è rientrato nello spogliatoio e si sta allenando da solo a Castel Volturno

Bologna-Napoli si avvicina e Antonio Conte potrebbe optare per delle interessanti novità di formazione riguardanti Neres. Ne parla Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno.

Bologna-Napoli, le ultime su Neres

Ecco cosa si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

“La squadra è tornata al lavoro dopo un giorno di riposo. Conte si concentra sulla missione di aumentare efficacia e qualità della produzione offensiva dopo i due 0-0 contro Como ed Eintracht Francoforte. Gutiérrez ed Elmas hanno ben figurato, sono in crescita e offrono ulteriori soluzioni: il tecnico sta valutando di confermarli anche a Bologna. Le alternative sono Olivera e Noa Lang, entrambi partiti titolari a Lecce e ancora in corsa per una maglia.”

“Qualche valutazione riguarda anche Politano, uno degli stakanovisti del Napoli di Conte: lui e Anguissa sono gli unici ad aver trovato spazio in tutte le gare ufficiali tra campionato e Champions League. Il tecnico potrebbe invertire il trend, cominciando con Neres dal primo minuto e inserendo Politano a gara in corso. A Torino partì dalla panchina e fu incisivo quando subentrò, colpendo il palo nell’azione del gol poi annullato a Noa Lang per fuorigioco.”

“Servirà ancora tempo per rivedere in campo Lukaku, che è rientrato nello spogliatoio e si sta allenando da solo a Castel Volturno, con la speranza di recuperare almeno per la Supercoppa. In attesa di Big Rom, la missione è riportare Højlund ai livelli di rendimento espressi prima della sosta. Il Bologna ha un’identità aggressiva, baricentro alto nel pressing: le caratteristiche del centravanti danese nell’attacco alla profondità possono essere una risorsa preziosa per far male alla difesa della squadra di Italiano, tornato in panchina dopo la polmonite.”