Anche a Verona faranno lo stadio nuovo in vista di Euro 2032

Anche a Verona hanno deciso di fare lo stadio nuovo nel tentativo di accaparrarsi un slot per Euro 2032 (a Napoli, invece, continua l’infinita querelle tra club e Comune). Ad annunciarlo è stato lo stesso club scaligero, che oggi ha ufficialmente avviato il processo ai fini della realizzazione dell’obiettivo.

Verona, al via l’iter per il nuovo stadio: obiettivo Euro 2032. L’annuncio

“Hellas Verona Fc è lieto di annunciare di aver avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi. Il Club, assieme a Hv1903, LlC (società controllata interamente dalla proprietà del Club e costituita allo scopo di esplorare le opportunità di sviluppo del nuovo impianto), ha presentato lo studio di fattibilità del progetto presso gli uffici tecnici del Comune di Verona. Questo è il primo step di un lungo processo che vedrà fortemente impegnato il Club e la sua proprietà, Presidio Investors, accanto ai rappresentanti dell’amministrazione cittadina e del Governo. Quello dell’Hellas Verona è un progetto ambizioso, finalizzato a consegnare ai tifosi gialloblù un impianto all’altezza delle loro aspettative e delle loro aspirazioni, in linea con i più elevati standard internazionali”, si legge nella nota.

Le parole del Presidente Zanzi

Il presidente esecutivo del Verona, Italo Zanzi, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di essere ufficialmente entrati nella prima fase di questo complesso processo. A nome della Proprietà desidero assicurare i tifosi dell’Hellas e la città di Verona che saranno compiuti tutti gli sforzi necessari per realizzare uno stadio capace di coniugare la tradizione della grande famiglia gialloblù con i requisiti e i servizi che un impianto moderno deve garantire. Abbiamo effettuato un investimento significativo per realizzare e consegnare uno studio di fattibilità che costituisca le basi per il successo del progetto. Siamo consapevoli che ci attende un duro lavoro, ma con un team qualificato di esperti saremo impegnati a costruire uno stadio che supporterà la crescita del Club dentro e fuori dal campo».