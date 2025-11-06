Allenatori, i loro stipendi superano i confini della decenza, per Pioli ballano 18 milioni in tre anni (Corsera)

Il Corriere della Sera, con Daniele Dallera, scrive di comunicazione degli allenatori. Se la prende anche con Conte però a nostro avviso la critica è depotenziata, è in fondo un mezzo per rinfacciargli le parole post-Inter. E se il pulpito è un giornale milanese, chiaramente il risultato finisce con l’essere un altro. Invece l’assurda polemica montata dal tecnico salentino sul catenaccio dell’Eintracht avrebbe meritato un approfondimento, è un tipico caso di perversione pallonara ormai molto frequente in Italia. L’avversario che dovrebbe giocare in modo da farti vincere, è un concetto che va oltre l’infantile: meriterebbe una riflessione di Massimo Recalcati.

Interessante, molto interessante, il passaggio del Corsera sugli stipendi degli allenatori:

Parliamo di comunicazione, aspetto fondamentale di questo loro mestiere, strapagato: i presidenti dovrebbero iniziare a risparmiare sui contratti degli allenatori. Se pensiamo che per Pioli, anche lui stimatissimo professionista, ballano 18 milioni lordi in tre anni, ci si sente male. E quello dell’ex allenatore della Fiorentina è ancora un esempio moderato quanto a investimento economico, certi stipendi corredati da staff giganteschi (che non ha nemmeno un luminare di cardiochirurgia che opera a cuore aperto tutti i santi giorni) superano i confini della decenza. Ecco, un po’ come la comunicazione di Conte che nel misero pareggio con l’Eintracht, squadra modesta, ha avuto ancora una volta toni sbagliati: invece di analizzare le fatiche e gli stenti del Napoli se l’è presa col catenaccio dei tedeschi.

Allenatori, il Corsera in difesa di Marotta contro Conte

Di Conte il capo dello sport scrive questo:

