Al suo ritorno Conte riceverà il pieno sostegno dei calciatori con cui ha vinto lo scudetto

Repubblica fa l'elenco dei calciatori che sono con Conte che Giovanni Di Lorenzo, Politano, Buongiorno, Rrahmani, McTominay e quelli che sono rimasti a Castel Volturno come Juan Jesus, Spinazzola e lo stesso Romelu Lukaku.

Conte tornerà a Castel Volturno lunedì per la ripresa degli allenamenti e intanto questa settimana è trascorso in un’atmosfera surreale che ha preoccupato molto i tifosi. Repubblica invece non ha dubbi che al suo rientro Conte sarà circondato dai sui calciatori

La leadership di Conte non è messa in discussione

“Conte riceverà il pieno sostegno dello zoccolo duro del Napoli che lui ha portato allo scudetto. L’elenco è lungo: il capitano Giovanni Di Lorenzo (domani sera affronterà la Norvegia a San Siro per poi tornare subito a disposizione), ma anche Politano, Buongiorno, Rrahmani (che terminerà gli impegni con il Kosovo martedì), McTominay e quelli che sono rimasti a Castel Volturno come Juan Jesus, Spinazzola e lo stesso Romelu Lukaku, totem di Conte non soltanto in campo ma anche all’interno dello spogliatoio. La leadership di Conte non è messa in discussione.”

Il Napoli ha bisogno di reagire ad un momento di appannamento sia fisico che mentale

“Su questo ovviamente bisognerà costruire un nuovo equilibrio, ma sul ruolo di Conte non ci sono perplessità: è stato l’artefice dalla rinascita dopo il decimo posto e ci sono ancora i presupposti per disputare una stagione di alto livello. Nulla è compromesso, né in campionato, né in Champions”.