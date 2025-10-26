Solo in Italia abbiamo assistenti con l’ultra-vista e altri ipovedenti, ricordate il gol di Muntari? (Ziliani)

Ci sono assistenti e assistenti, secondo Ziliani. Alcuni con i superpoteri e l’ultra-vista (Bindoni, che ieri da 30 metri avrebbe visto l’intervento di Mkhitaryan su Di Lorenzo) e altri ipovedenti come Romagnoli, che non vide il gol clamoroso di Muntari con Buffon che tolse il pallone da dentro la porta (ma letteralmente ndr) in un Milan-Juventus che diede ragione sempre a Conte. Di seguito un estratto significativo dell’analisi.

Bindoni, l’assistente con l’ultra-vista contrapposto a Romagnoli che non vide il gol di Muntari (Ziliani)

Scrive così il noto giornalista su X:

“Un guardalinee a 30 metri dal gioco che vede Di Lorenzo solo di spalle, dice a Mariani a pochi passi dall’azione e con visuale perfetta di fischiare il rigore 8 secondi dopo il contatto: succede solo nel campionato italiano dove 13 anni dopo l’assistente Romagnoli che non vide il gol di Muntari arriva l’assistente Bindoni che vede attraverso i corpi. […] Mariani ha la visuale libera: l’azione si è svolta sotto i suoi occhi e poiché ritiene che nessun fallo da rigore sia stato commesso fa proseguire il gioco correndo a seguire l’azione dell’Inter che nel frattempo è ripartita verso la meta campo del Napoli. Tutto chiaro? Bene. È a questo punto che entra in scena lui, l’uomo che non ti aspetti: Daniele Bindoni, che per la cronaca è l’assistente (una volta si diceva: il guardalinee) che sta seguendo la partita lungo la linea laterale lato panchine.

[…] Secondo voi chi è meglio posizionato per giudicare quel che sta accadendo: l’arbitro che è a pochi passi dai giocatori e ha piena visuale dell’azione oppure l’assistente Bindoni che è a 30 metri di distanza, i piedi sulla linea laterale e al quale Di Lorenzo, il giocatore del Napoli che cade in area sta dando le spalle? […] D’improvviso scopriamo che a vestire i panni dell’arbitro arriva un guardalinee. Un assistente che non solo si sostituisce al direttore di gara ma scavalca e mette fuori gioco il Var. […]

Diciamolo: ci mancava. Era da una vita che un guardalinee, o assistente che dir si voglia, non balzava tanto prepotentemente agli onori delle cronache. Esattamente dal 25 febbraio 2012, giorno del famigerato Milan-Juventus 1-1 del gol-non gol di Muntari […] Domanda: non essendo ipovedente, cosa sarà mai successo al prode assistente di Tagliavento? Qualunque sia la risposta, l’unica cosa certa è che brutture così accadono solo nel campionato italiano: l’unico al mondo ad annoverare guardalinee, come Bindoni, dotati di superpoteri come l’ultravista che permette loro di vedere attraverso i corpi dei giocatori a 30 metri di distanza, e ad annoverarne altri (come Romagnoli) che hanno la particolarità di disattivarsi e andare in blackout quando meno te l’aspetti, cadere in catalessi e non vedere nemmeno più se fuori c’è il sole oppure è notte fonda. […]

Ebbene, fino a che questa combriccola di incapaci sarà lasciata libera di fare i propri comodi continuando a fare scempio dei regolamenti e reinventando ogni settimana nuovi protocolli, nuove scelleratezze e nuove narrazioni, non ci sarà salvezza […]”