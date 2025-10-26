Vorremmo vedere più Napoli-Inter e meno 0-0, ma la Serie A è più un film di Sorrentino che un kolossal di Sollima

Libero: "La Serie A non è spettacolare ma è indecifrabile dal punto di vista dei pronostici. Dobbiamo abituarci a nuovo concetto di competitività, basato sui nervi, sulla tenuta mentale”

Daniele dell’Orco su Libero parla di una Serie A “non eccelsa dal punto di vista dello spettacolo in campo, ma assolutamente indecifrabile da quello dei pronostici. Vorremmo vedere più gare come Napoli-Inter e meno 0-0. Ma forse dovremmo abituarci ad un nuovo concetto di competitività, basato sui nervi, sulla tenuta mentale, sulle storie tese, sui desideri di rivalsa. Sulle sottotrame in sostanza. Non un calcio colossale alla Stefano Sollima, ma di introspezione alla Paolo Sorrentino”.

Leggi anche: È tornato il Conte che ci piace, è tornato il Napoli all’italiana e col 4-3-3 (siamo cattivi ma l’uscita di De Bruyne ha avuto il suo peso)

Il tutto dopo la partita di ieri tra il Napoli e l’Inter dove gli azzurri hanno vinto per 3-1. “una gara dalla sceneggiatura ingarbugliata, che riporta il Napoli in testa alla classifica ma che non scioglie le riserve su chi sia la favorita per lo scudetto”.