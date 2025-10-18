Spinazzola: «È normale che i ricambi dalla panchina sono più corti se ti mancano giocatori, ma niente alibi»

In conferenza: «A fine primo tempo il mister ha spiegato dove dovevamo migliorare, poi la partita l'abbiamo fatta noi e dobbiamo essere più cattivi in avanti»

Il difensore del Napoli, Leonardo Spinazzola, ha parlato in conferenza dopo la sconfitta contro il Torino.

La conferenza di Spinazzola

Cosa è mancato?

«Nel primo tempo eravamo troppo bassi e ci mancava qualcuno più avanzato, con la loro difesa erano sempre in superiorità numerica. Abbiamo perso qualche palla facendo i bellini, abbiamo perso troppi palloni e sono ripartiti potendoci fare del male. Nel secondo tempo meglio, ma non abbiamo buttato dentro la palla e ci dispiace».

Si gioca contro l’infermeria?

«Oggi non c’erano giocatori importanti ma non andiamo dietro queste cose, abbiamo giocatori forti ed elementi che se non giocano sono comunque validi. Poi è normale che i ricambi dalla panchina sono più corti se ti mancano giocatori, ma niente alibi: è dura giocare ogni tre giorni ma dobbiamo tenere botta».

Tanti gol subiti?

«Oggi non abbiamo subito molto, tranne qualche ripartenza. A fine primo tempo il mister ha spiegato dove dovevamo migliorare, poi la partita l’abbiamo fatta noi e dobbiamo essere più cattivi in avanti. Creiamo tanto, abbiamo il possesso ma poi ci manca il gol».

Come metabolizzare la sconfitta?

«Non c’è nemmeno il tempo, domani siamo in campo e recuperiamo chi ha giocato. Però pensiamo già al Psv, lavoreremo in questi due giorni con riunioni e video per vedere gli errori e cosa migliorare, preparando la prossima partita»