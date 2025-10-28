Spalletti è sempre più vicino alla Juventus. Firma attesa nelle prossime ore, giovedì la presentazione (Sky)

Pedullà: Spalletti vuole la Juventus. Non ne fa una questione di soldi e di durata, ha voglia di allenare la Juve e aspetta solo il via libera di Comolli (che ha la sua tempistica).

Sky Sport propone gli aggiornamenti per il nuovo allenatore della Juventus. I contatti con Luciano Spalletti, il prescelto, proseguono. L’accordo dovrebbe essere orami trovato e si attende la firma nelle prossime ore. Il club bianconero programma la presentazione del nuovo allenatore per giovedì.

Spalletti è sempre più vicino all’accordo con la Juventus: giovedì la presentazione del nuovo allenatore

Di Marzio scrive:

“L’allenatore toscano e i bianconeri hanno trovato l’accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nella pianificazione del club, giovedì potrebbe essere il giorno della presentazione del nuovo allenatore, mentre la firma è attesa già nelle prossime ore. A quel punto Spalletti potrà essere allo Stadium già mercoledì sera in occasione della partita contro l’Udinese, quando in panchina siederà Massimo Brambilla”.

Pedullà invece scrive

Spalletti–Juventus: dai contatti anticipati ieri pomeriggio all’incontro di oggi. Spalletti ha aderito con entusiasmo, vuole la Juventus e apre a due opzione contrattuali: direttamente 2027 oppure 2026 più opzione. Non ne fa una questione di soldi e di durata, ha voglia di allenare la Juve e aspetta solo il via libera di Comolli (che ha la sua tempistica). Palladino resta il piano alternativo, Mancini defilato da ieri pomeriggio