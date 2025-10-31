Rrahmani, rientro graduale, contro il Como farà solo uno spezzone di gara (Cormezz)

Conte ha dovuto far fronte a tanti infortuni in queste settimane, ha ridisegnato il Napoli per ogni partita in maniera diversa, cercando di trovare un equilibrio. Finalmente adesso, nonostante le assenze di Lukaku e De Bruyne, molti dei titolari stanno rientrando in organico, anche Rrahmani.

Il difensore azzurro era già stato convocato per la sfida contro il Lecce, ma l’allenatore ha preferito non forzare il suo rientro. Domani è in programma Napoli-Como e Conte potrebbe decidere di farlo partire titolare

Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Rrahmani in vista di Napoli-Como:

“Rrahmani è recuperato, sta intensificando il suo lavoro in gruppo ma è probabile che il suo rientro sia graduale, prima uno spezzone a gara in corso e poi il rientro dal primo minuto. Conte pensa di confermare la coppia Juan Jesus-Buongiorno”.

Rrahmani non gioca da due mesi, è lui il dubbio di Conte per Como

Anche Repubblica scrive dei dubbi di Conte

“L’allenatore dovrà valutare soprattutto il percorso migliore per Rrahmani, fermo dal 30 agosto. Ha giocato l’ultima gara col Cagliari prima dell’infortunio rimediato in nazionale. Ora è pronto: a Lecce si è accomodato in panchina ma non è entrato nella ripresa. Conte deciderà tra qualche ora nel corso della rifinitura e valuterà insieme al suo leader. La coppia Juan Jesus-Buongiorno, comunque, ha offerto garanzie e non rappresenterebbe un problema. Tornerà ovviamente nel quartetto arretrato Spinazzola”.