Pisa-Verona, scontri tra tifosi: danneggiate auto e segnaletica stradale (Video)
Sky: le due tifoserie si sono incontrate a pochi passi dalla Torre di Pisa. Quinewspisa: i tifosi dell’Hellas avrebbero iniziato a lanciare bombe carta; uno è rimasto ferito e portato via in ambulanza.
Quest’oggi alle 15 ci sarà il match tra Pisa e Hellas Verona. La partita è stata, però, preceduta da scontri tra le due tifoserie.
Scontri tra tifosi di Pisa ed Hellas Verona
Secondo quanto riportato da Sky Sport:
Stamani (poche ore prima del match) i gruppi delle due fazioni sono entrati in contatto in una via adiacente a Piazza dei Miracoli, a due passi dalla Torre di Pisa, a circa 400 metri dall’Arena Garibaldi. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa e la situazione è tornata sotto controllo, grazie anche all’utilizzo di lacrimogeni. Quella tra Pisa e Verona è una rivalità storica, in occasione di questa sfida sono arrivati 1200 tifosi giallobù dal Veneto, il settore ospiti è tutto esaurito.
QuinewsPisa aggiunge:
Secondo le prime ricostruzioni, i tifosi dell’Hellas avrebbero iniziato a lanciare bombe carta nei pressi della zona residenziale di via Piave. Un piccolo gruppo di ultras nerazzurri ha cercato di respingerli, a difesa della zona, dato che secondo testimoni i tifosi veronesi stavano danneggiando la zona, riuscendo effettivamente a respingerli con successo, poi è intervenuto il nucleo delle forze dell’ordine, che ha allontanato i veronesi fino all’area di piazzale Sicilia. Durante gli scontri sono stati danneggiati cassonetti, alcune auto in sosta e la segnaletica stradale. Un tifoso del Verona è rimasto ferito e portato via in ambulanza.
🛑⚠️ Scene da guerriglia urbana per le strade di #Pisa dove alle ore 15 si disputerà la gara tra i toscani e l’Hellas Verona. Duri scontri tra le due tifoserie 👇🏻 pic.twitter.com/F90xNBe7nb
— Il Meridiano Sport (@ilmeridianonews) October 18, 2025