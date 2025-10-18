Pisa-Verona, scontri tra tifosi: danneggiate auto e segnaletica stradale (Video)

Sky: le due tifoserie si sono incontrate a pochi passi dalla Torre di Pisa. Quinewspisa: i tifosi dell’Hellas avrebbero iniziato a lanciare bombe carta; uno è rimasto ferito e portato via in ambulanza.

Quest’oggi alle 15 ci sarà il match tra Pisa e Hellas Verona. La partita è stata, però, preceduta da scontri tra le due tifoserie.

Scontri tra tifosi di Pisa ed Hellas Verona

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Stamani (poche ore prima del match) i gruppi delle due fazioni sono entrati in contatto in una via adiacente a Piazza dei Miracoli, a due passi dalla Torre di Pisa, a circa 400 metri dall’Arena Garibaldi. La polizia è intervenuta in assetto antisommossa e la situazione è tornata sotto controllo, grazie anche all’utilizzo di lacrimogeni. Quella tra Pisa e Verona è una rivalità storica, in occasione di questa sfida sono arrivati 1200 tifosi giallobù dal Veneto, il settore ospiti è tutto esaurito.

QuinewsPisa aggiunge:

Secondo le prime ricostruzioni, i tifosi dell’Hellas avrebbero iniziato a lanciare bombe carta nei pressi della zona residenziale di via Piave. Un piccolo gruppo di ultras nerazzurri ha cercato di respingerli, a difesa della zona, dato che secondo testimoni i tifosi veronesi stavano danneggiando la zona, riuscendo effettivamente a respingerli con successo, poi è intervenuto il nucleo delle forze dell’ordine, che ha allontanato i veronesi fino all’area di piazzale Sicilia. Durante gli scontri sono stati danneggiati cassonetti, alcune auto in sosta e la segnaletica stradale. Un tifoso del Verona è rimasto ferito e portato via in ambulanza.