Neres ha la seconda chance. Milinkovic preferito a Meret per la terza volta di fila (Corsport)

Buongiorno e Politano recuperati, andranno in panchina. De Bruyne e McTominay nel pacchetto di mischia con Anguissa. A sinistra Spinazzola

Neres ha la seconda chance. Milinkovic preferito a Meret per la terza volta di seguito (Corsport)

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla formazione che Conte oggi alle 18 manderà in campo contro il Torino (si gioca a Torino). Il portiere sarà Milinkovic, Buongiorno e Politano partiranno dalla panchina, Neres di nuovo titolare (ha vinto il ballottaggio con Elmas) e Hojlund al centro dell’attacco.

Scrive il Corsport:

Politano e Buongiorno convocati, Lobotka e Rrahmani fuori (come Lukaku): è Conte in persona, ad annunciare i due recuperi e a completare il bollettino medico. Il tecnico, però, non svela le scelte relative alla formazione che oggi alle 18 comincerà dall’inizio la sfida contro il Torino. La certezza è che i due recuperati partiranno dalla panchina e che al posto di Lobo, in regia, sarà Gilmour a dettare il ritmo del 4-1-4-1. E per il resto, rispetto all’ultima contro il Genoa, due cambi in vista.

Per la precisione: in porta dovrebbe toccare ancora a Milinkovic-Savic, preferito a Meret per la terza volta di fila e per la prima avversario della squadra in cui ha trascorso gli ultimi cinque anni. Elmas l’altro ex, Buongiorno il figlio granata. E ancora: linea a quattro con i confermati Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus più Spinazzola a sinistra al posto di Olivera. È questa, la prima novità sostanziale.

Neres stavolta a destra al posto di Politano che partirà dalla panchina

Conferma in arrivo per Neres, ma questa volta a destra al posto di Politano: con il Genoa partì a sinistra nel tridente del 4-3-3 iniziale, mentre oggi cambierà fascia e in qualche modo anche consegne. Piccoli accorgimenti, tanto per citare il discorso tattico di Conte: in un solo concetto, sarà lui l’unico esterno tipico. E per la prima volta in stagione metterà in fila due partite da titolare. A recitare da esterno atipico, a sinistra, sarà invece McTominay. Con Anguissa e De Bruyne a completare la mediana a quattro: la seconda novità riguarda proprio il ritorno dal 1’ di Kdb, in panchina nel primo tempo contro il Genoa e poi decisivo con Spina nella ripresa. Il centravanti sarà ancora Hojlund.