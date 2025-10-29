Conte ha dato spazio per la prima volta dall’inizio all’attaccante olandese Lang e ha promosso tra i titolari anche Elmas e Lucca

Napoli, un po’ alla volta cresce il feeling tra i nuovi e i leader della vecchia guardia (Repubblica)

Dopo i numerosi appelli alla pazienza di Antonio Conte per quanto riguarda l’inserimento dei nuovi arrivi nel Napoli, la partita di ieri contro il Lecce racconta di un feeling che sta nascendo secondo Marco Azzi su Repubblica.

“Le buone notizie per Antonio Conte sono altre: l’allungo solitario almeno per una notte al comando della classifica — in attesa della risposta della Roma — e il feeling che inizia un po’ alla volta a consolidarsi tra i leader della Vecchia Guardia e i nove rinforzi del mercato estivo. Il tecnico ha dato infatti spazio per la prima volta dall’inizio all’attaccante olandese Lang e ha promosso tra i titolari anche Elmas e Lucca, gettandoli nella mischia per dare un po’ di respiro ai leader più affaticati, con un turnover che si è rivelato alla distanza vincente nonostante le assenze molto pesanti di Rrahmani, Lobotka e De Bruyne“.

La pazienza dunque è santa ripagata.

“Conte si è concesso il lusso di tenere inizialmente a riposo persino McTominay, segno che comincia finalmente a fidarsi dei nuovi acquisti e del turnover”.