Il Napoli ha ripreso a “sputare sangue” come pretende Conte (Corsport)

Conte è saltato sulla preda e non l’ha mollata di un centimetro. Ha trasmesso rabbia e adrenalina, persino discutendo con Lautaro, carissimo nemico.

Una vittoria, per giunta contro l’Inter non può che portare esaltazione. Ed è così che oggi i quotidiani sportivi dipingono Antonio Conte e la sua squadra, con l’entusiasmo del vincitore. Il Corriere dello Sport scrive

“Conte ha ritrovato la sua creatura come spirito, assetto tattico e voglia di ringhiare su ogni pallone. Reazione forte dopo il ko di Torino e il crollo di Eindhoven. Sembrava la squadra dello scudetto. Antonio è saltato sulla preda e non l’ha mollata di un centimetro. Ha trasmesso rabbia e adrenalina, persino discutendo con Lautaro, carissimo nemico”.

Grande esaltazione per il Napoli, ma soprattuto per il suo allenatore Antonio Conte che, dopo la sconfitta contro il psd era stato accusato di piangere troppo e lamentarsi si un mercato “troppo ingente” che lui aveva richiesto. Dopo la caduta invece il Napoli ha saputo riprendersi e ripartire di scatto contro un’Inter che non è sembrata brillante.

“Il Napoli, invece, ha ripreso a “sputare sangue” come pretende Conte. Può essere la svolta, a patto che i nuovi si inseriscano nel solco già tracciato”.

È stata una grande manovra del Napoli, ma sopratutto le scelte di formazione azzeccate da Conte a travolgere l’Inter

“Conte, sino al ko di De Bruyne, si è adeguato con saggezza. Ha preso i riferimenti. Politano su Dimarco, Spinazzola largo su Dumfries. McTominay, ecco la novità, nel suo vero ruolo di interno e appiccicato a Barella. Scott ha aggiunto dinamismo, non solo un gol fantastico. De Bruyne defilato e libero di avvicinarsi a Neres, centravanti si fa per dire”.