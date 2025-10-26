Il Napoli è cambiato, sa vincere anche in contropiede, come la cinica Inter dello scudetto di Conte (Repubblica)
Conte l’ha ormai ridisegnata in una tattica di contenimento. Dà all’Inter il dominio del gioco e tutte le vanità del più dolce inganno.
Antonio Corbo su Repubblica esalta il riscatto del Napoli che, in meno di una settimana, ha ritrovato la sua voglia di vincere e il suo carattere battendo l’Inter per 3-1
“Accade tutto nella notte dell’ira. Diabolico quel 6-2, schianta il Napoli contro le sue colpe, accende Antonio Conte in una enigmatica conferenza, ma riunisce la squadra in una identità di gruppo, si capisce tutto venerdì quando abolisce la conferenza, ogni parola può rompere l’armonia che nei giorni neri con la squadra sta ritrovando”.
L’Inter non si aspettava di trovarsi di fronte questo Napoli
“Ingannata forse l’Inter da quel 6-2 si illude all’inizio. Trova il Napoli che non si aspetta. Non più quello che giocava nella metà campo avversaria lasciandosi dietro spazi fatali”.
Conte vince a modo suo, mai lo stesso
il Napoli è cambiato, sa vincere anche in contropiede, come insegnava la cinica Inter dello scudetto di Antonio Conte”