Il Conte litigioso e smemorato finisce sul Guardian: “Si lamenta di tutto e del contrario di tutto. È sempre stato così”

Si lamenta dei troppi acquisti dopo una vita spesa a fare il contrario. E attacca Marotta per essere intervenuto: quand'era all'Inter, era lui stesso a chiedere l'intervento della società

Il Guardian (con la reporter Nicky Bandini), dopo la partita tra il Napoli e l’Inter, pone l’accento sulle nuove tendenze di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli si era lamentato del fatto che inserire nove calciatori nuovi richiedeva tempo e pazienza

“Antonio Conte ha lanciato una nuova linea di lamentele. Ha messo da parte una carriera di lamentele sul mancato sostegno dei datori di lavoro sul mercato per protestare questa volta contro il fatto che il Napoli gli avesse comprato troppi nuovi giocatori”.

Si passa poi al finale della gara di sabato vinta dagli azzurri 3-1 sull’Inter. Finale caratterizzato dalle incursioni mediatiche di Beppe Marotta per l’Inter e Conte per il Napoli. Un battibecco a distanza in cui Conte ha rimbrottato il dirigente nerazzurro per essere intervenuto al posto dell’allenatore. Il Guardian ricorda come è corta la memoria di Conte

“Una sorta di riscrittura storica, da parte di un uomo che si è lamentato più volte, mentre era all’Inter, del fatto che avrebbe voluto che i dirigenti uscissero e parlassero di più con la stampa.

Forse anche questo è voluto, parole scelte per suscitare una reazione, un’altra occasione per irritare il suo ex club. O forse Conte ama semplicemente litigare. Lui e Lautaro Martínez hanno litigato durante la corsa alla vittoria di uno scudetto insieme all’Inter, prima che Romelu Lukaku li facesse incontrare con dei guantoni da boxe per tirare qualche pugno finto e poi abbracciarsi tutti insieme “.

È difficile che Conte cambi i suoi modi ora, dopo vent’anni di una carriera da allenatore che gli ha portato sei titoli di campionato, distribuiti in quattro club e due paesi. La grande benedizione per Conte al Napoli è che il suo fuoco possa essere bilanciato in campo dal ghiaccio di McTominay.