Costacurta: «Con Leao in campo, il Milan non è più un gruppo di undici giocatori. Senza di lui, il Milan migliora e di tanto»

Costacurta: «Con Leao in campo, il Milan non è più un gruppo di undici giocatori»

Costacurta a Sky Sport:

«Sostituendolo alla fine del primo tempo, Allegri manda un messaggio a Leao. È un cambio che farà parlare e che sorprende fino a un certo punto. Quest’anno Leao ha concorrenza e ci sta che dopo un primo tempo così venga sostituito da Nkunku, che deve recuperare. La realtà di ora è questa: Leao puo essere sostituito a fine tempo. Quando Leao esce la squadra migliora e migliora di tanto pure. Il Milan senza Leao ha giocato molto meglio. Il Milan con Leao ha preso 4 gol in 3 partite eh . Titolare Leao. Quando è uscito, il Milan non ha più preso gol. Con Leao in campo il Milan non è più un gruppo di undici giocatori».

Cassano (non solo Costacurta): «Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica»

Mentre Lele Adani ha deposto l’ascia fai guerra nei confronti di Allegri, difronte al suo Milan lo stesso non si può dire di Antonio Cassano.

L’ex attaccante Cassano commentando la partita tra Milan e Fiorentina a ‘Viva El Futbol’ l’ha definita fatiscente con un solo calciatore di livello (Modric): «Una partita fatiscente, una Fiorentina inguardabile, rossoneri aiutati dalla papera di De Gea. Come dice il mio amico Lele arriverà Padre tempo, è arrivato per Mourinho, arriverà pure per Allegri. Lo dico oggi che è primo in classifica. Farà fatica ad arrivare nelle prime 4 della Serie A. Se ci riuscirà diranno che ha fatto il miracolo. Lui ha quei discepoli che gli vanno dietro».

Cassano non ha risparmiato critiche ad Allegri: «Qualcuno mi deve spiegare se il Milan è meritatamente lì, per i risultati sì, ma per le prestazioni no, è inguardabile, perché lo è, nessuno può dirmi il contrario».

E anche su Leao che proprio contro la Fiorentina aveva messo a segno una doppietta: «Un genio un fenomeno, impalpabile, riconoscibile per quello che fa negli ultimi sei anni e lo fanno passare da fenomeno. Leao è un giocatore scarso, non sa giocare, incespica, cade da solo ma si atteggia, vuol sembrare una star e si crede Ronaldinho: è scarso e resta scarso, è stato impalpabile e irriconoscibile, la stampa lo mette sul piedistallo».