Negli ultimi 16 anni, una squadra di Conte non aveva mai subito più di quattro gol in una partita persa. Il Napoli aveva subito cinque gol dal Werder e dall'Hibernian

Conte non aveva mai subito sei gol in carriera, nemmeno il Napoli in Europa (Rivista Undici)

Rivista Undici ha fatto un lavoro di ricerca sui precedenti di Conte e del Napoli a proposito dei sei gol subiti. Ebbene Conte mai li aveva incassati nella sua carriera di allenatore (al massimo cinque) e il Napoli mai in Europa.

Scrive Rivista Undici:

Antonio Conte ha vissuto la sua peggior partita da quando è diventato un allenatore. Il 6-2 incassato dal suo Napoli sul campo del Psv rappresenta il peggior risultato della sua intera carriera in panchina. I dati dicono che una squadra allenata da Conte non aveva mai subito sei gol nella stessa partita., finora il record negativo dell’allenatore del Napoli era di cinque gol al passivo, e per trovarlo bisogna risalire a molti, molti anni fa: stagione 2009/10, Conte è sulla panchina dell’Atalanta e i nerazzurri perdono per 2-5 in casa contro la Juventus. C’è solo un altro precedente, e per altro c’entra sempre la Juventus: nella stagione 2006/07, quella della Serie B post-Calciopoli, la squadra bianconera vinse per 1-5 in casa dell’Arezzo allenato da Conte. Arezzo che poi, a fine campionato, sarebbe retrocesso in Serie C1.

Negli ultimi 16 anni, quindi, una squadra di Conte non aveva mai subito più di quattro gol in una partita persa. Ed era capitato pochissime volte: una ai tempi del Siena (stagione 2010/11, 3-4 in casa del Sassuolo), una sulla panchina della Nazionale (1-4 in Germania per un’amichevole del marzo 2016), una sulla panchina del Chelsea (1-4 in casa del Watford a febbraio 2018), una sulla panchina del Tottenham (2-4 in casa del Manchester City a gennaio 2023). Di conseguenza, quindi, lo scarto di quattro gol inflitto dal Psv al Napoli diventa il più alto mai accusato da una squadra di Conte, insieme a quello di Arezzo-Juventus 1-5.

Anche per il Napoli, quella contro il Psv è una sconfitta da record (negativo). Nella loro storia, infatti, gli azzurri non avevano mai subito sei gol in una singola partita di competizioni Uefa. Fino al fischio finale della gara di Eindhoven, il punteggio peggiore era quello incassato dal Werder Brema negli ottavi di finale della Coppa Uefa 1989/90 (5-1 per i tedeschi). Per trovare un risultato ancora peggiore, bisogna andare fuori dalla giurisdizione Uefa, ovvero alla Coppa delle Fiere 1967/68: nel ritorno del secondo turno, il Napoli perse per 0-5 in casa dell’Hibernian.