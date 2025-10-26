Home » Approfondimenti » Media e social

Conte ha apportato modifiche sostanziali rispettando maggiormente le caratteristiche dei giocatori (Zazzaroni)

Sul Corsport parla degli sciacalletti che hanno assalito Conte perché è antipatico e piange troppo, torneranno purtroppo alla prossima occasione

Conte Napoli

Napoli's Italian coach Antonio Conte reacts during the UEFA Champions League phase 2 football match Napoli vs Sporting Lisbon at the Diego Armando Maradona stadium in Naples on October 1, 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello sport parla di sciacalletti, cioè tutti quelli che hanno criticato Antonio Conte in questi giorni dopo la sconfitta contro il Psv e prima della grande vittoria contro l’Inter.

“Gli sciacalletti, brava gente, sono tornati subito nella tana. Il loro è stato un blitz di tre giorni. Si ripresenteranno alla prossima sconfitta del Napoli. Perché è così che funziona. Da noi più che altrove. Conte è antipatico, piange troppo e sempre – ululano come lupi ma restano sciacalletti – e per questo viene punito quando cade: nessuno gli allunga una mano per farlo rialzare”. 

Conte piange sì, ma non per questo non è in grado di modificare se stesso e rialzare la testa subito, dopo soli tre giorni dalla disfatta.

“Conte è cambiato e tanto. Le esperienze l’hanno toccato dal punto di vista del calcio, in particolare dell’interpretazione della partita: ha apportato modifiche sostanziali rispettando maggiormente le caratteristiche dei giocatori”. 

