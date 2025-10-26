Conte ha apportato modifiche sostanziali rispettando maggiormente le caratteristiche dei giocatori (Zazzaroni)

Sul Corsport parla degli sciacalletti che hanno assalito Conte perché è antipatico e piange troppo, torneranno purtroppo alla prossima occasione

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello sport parla di sciacalletti, cioè tutti quelli che hanno criticato Antonio Conte in questi giorni dopo la sconfitta contro il Psv e prima della grande vittoria contro l’Inter.

“Gli sciacalletti, brava gente, sono tornati subito nella tana. Il loro è stato un blitz di tre giorni. Si ripresenteranno alla prossima sconfitta del Napoli. Perché è così che funziona. Da noi più che altrove. Conte è antipatico, piange troppo e sempre – ululano come lupi ma restano sciacalletti – e per questo viene punito quando cade: nessuno gli allunga una mano per farlo rialzare”.

Conte piange sì, ma non per questo non è in grado di modificare se stesso e rialzare la testa subito, dopo soli tre giorni dalla disfatta.

“Conte è cambiato e tanto. Le esperienze l’hanno toccato dal punto di vista del calcio, in particolare dell’interpretazione della partita: ha apportato modifiche sostanziali rispettando maggiormente le caratteristiche dei giocatori”.