Conte da record: 100 punti in 46 partite col Napoli, meglio solo con la Juve (44) e quasi come con l’Inter (47)

Antonio Conte continua a collezionare record anche sulla panchina del Napoli. Con la vittoria sull’Inter, il tecnico salentino ha toccato quota 100 punti in 46 partite ufficiali alla guida degli azzurri.

Un nuovo record per Antonio Conte: i dettagli

Il traguardo arriva grazie agli 82 punti della scorsa stagione, culminata con la conquista dello scudetto, e ai 18 raccolti nelle prime 8 giornate dell’attuale campionato. Numeri che confermano la continuità del progetto Conte e la capacità del suo Napoli di restare competitivo anche in un avvio di stagione segnato da infortuni e cambi di modulo.

Un dato che si inserisce nel solco della sua carriera da top coach: Conte aveva raggiunto i 100 punti dopo 44 partite con la Juventus e 47 con l’Inter. A Napoli, quindi, un ritmo ancora una volta da grande squadra.

Conte: «Marotta? Sbaglia a lamentarsi, così concede alibi ai suoi e sminuisce Chivu. Io da allenatore non lo avrei permesso»

A Dazn:

«L’Inter appena può, manda Marotta in tv. Le altre inviano gli altri dirigenti. Da noi, vengo io a parlare. Una grande squadra (come l’Inter) deve fare le corrette valutazioni sul perché ha perso, questo è nocivo, io questo da allenatore non lo avrei permesso, anche se Marotta adesso è anche presidente, ma così dai alibi ai tuoi. Venire a fare considerazioni adesso, mah, che lasci le cose a chi ha giocato la partita, così sminuisce anche Chivu, non ho mai chiesto ai presidenti di fare il papà e venire. Queste difese d’ufficio diventano un po’, dai, va bene così »