Champions League, domani alle 15:00 parte la vendita dei biglietti per Psv-Napoli

Da domani prenderà il via la vendita dei biglietti per Psv-Napoli di Champions League in programma martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21. Ad annunciarlo è stato il club azzurro tramite i propri canali ufficiali, fornendo tutte le informazioni utili necessarie.

Psv-Napoli, al via la vendita dei biglietti: l’annuncio del club azzurro

Di seguito quanto si legge sul sito del club azzurro:

“Per la gara PSV Eindhoven vs Napoli, valida per la League Phase di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00, la SSC Napoli comunica che dalle ore 15.00 di giovedì 2 ottobre 2025 e fino alle ore 15 di lunedì 6 ottobre 2025 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti del PSV Stadium, Philips Stadium. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link:

https://sscnapoli.ticketone.it/catalog/event-detail/it/52186/90600215/psv-eindhoven-vs-ssc-napoli-champions-league-25-26

La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio.

Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo per l’accesso allo Stadio in pdf. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail uefaticketone@originsolutions.it

Si ricorda che l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente tramite esibizione del titolo originale stampato o da smartphone in formato pdf. Non sarà consentito l’accesso a chi esibirà il titolo in altre modalità e formati.

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PRECEDENZA POSSESSORI DI FIDELITY CARD SSC NAPOLI “FAN STADIUM CARD”

Dalle ore 15:00 di giovedì 2 ottobre 2025 e fino alle ore 23:59 di domenica 5 ottobre 2025 la vendita sarà riservata ai possessori della fidelity card SSC Napoli “Fan Stadium Card” in corso di validità, i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card e il codice Pin per sbloccare l’evento ed accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone, riconoscendosi con la stessa card.

Si ricorda che non sarà possibile intestare il voucher, e di conseguenza il biglietto valido per l’accesso all’impianto, ad una persona sprovvista di Fidelity Card SSC Napoli “Fan Stadium Card”.

FASE 2 – VENDITA LIBERA

Qualora, al termine della Fase 1, vi fosse una disponibilità residua di posti, alle ore 10:00 di lunedì 6 ottobre 2025 inizierà la Fase 2 di vendita libera, che proseguirà fino alle 15:00 di lunedì 6 ottobre 2025, ovvero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sia durante la Fase 1 (vendita riservata ai possessori di Fidelity Card) che durante la Fase 2 (vendita libera) sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione e la modalità di vendita sarà, solo ed esclusivamente, “best seat”.

PREZZO DEL BIGLIETTO

Il prezzo del biglietto di € 50,00, spettante al PSV Eindhoven, nonché l’ordine di vendita dei vari settori sono stati determinati dallo stesso PSV Eindhoven a propria insindacabile discrezione”.