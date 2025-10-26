Caressa sul rigore del Napoli: «Il var non è intervenuto perché Rocchi avrà alzato la voce»

Negli studi di Sky sport nel post partita di Lazio-Juve si discute di episodi arbitrali e tra quelli di questa giornata non si può non parlare del rigore concesso al Napoli contro l’Inter su cui ha recriminato Marotta a fine gara.

Il discorso di Caressa è che ci sia stato un ordine superiore che ha intimato agli arbitri di non ricorrere sempre al var per ogni situazione di gioco.

Bergomi interviene: «Mai visto nel calcio moderno dare un calcio di rigore da un guardalinee. Poi ha giocato meglio il Napoli».

Caressa: «Hanno fatto un casino. Perché il var avrà pensato non intervengo perché è una decisione di campo, ma la decisione di campo è una decisione dell’arbitro, ma siccome lo ha chiamato il guardalinee, a quel il var deve chiamare l’arbitro per farlo valutare. Hanno fatto una frittata gigante».

Marchegiani: «Il guardalinee può avere la sensazione sbagliata, ma l’arbitro poteva chiedere conferma all’arbitro».

Caressa: «Rocchi è intervenuto per sospendere tuti e tre. Il var non è intervenuto perché dopo la settimana corsa Rocchi avrà alzato la voce per dire che non deve intervenire sempre»

Del Piero: «Il var deve intervenire se non c’è contatto. Per me questo non è calcio di rigore».

Caressa: «Siccome l’arbitro non ha visto allora doveva andare a rivedere le immagini al var»