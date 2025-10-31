Capuano: “C’è un posto strano dove ritengono che un allenatore andando alla Juventus diventi un infame”

Su X: "Lo stesso trattamento lo hanno riservato ad altri prima. Poi tifano uno juventino nell'anima (Conte) e hanno un direttore sportivo ultrà juventino (Manna).

Giovanni Capuano ha pubblicato un tweet provocatorio su X, commentando il trattamento riservato a Spalletti da parte dei tifosi azzurri. Il noto giornalista sottolinea come l’attuale allenatore del Napoli sia un simbolo della Vecchia Signora e il suo ds un tifoso sfegatato.

Il tweet di Capuano

“C’è un posto strano dove ritengono che un allenatore, che ha vinto uno scudetto stando lì due stagioni, andando alla #Juventus diventi automaticamente un infame. Lo stesso trattamento lo hanno riservato ad altri prima. Poi tifano uno juventino nell’anima (#Conte) e hanno un direttore sportivo ultrà juventino (#Manna).

Tardelli: “Spalletti farà bene se riuscirà a respingere le pressioni che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza”

Su La Stampa:

“La Juventus ha chiamato e lui ha risposto accettando l’offerta senza pensare al figlio avvocato che doveva decidere se accettare o meno di concludere la trattativa, e se stesso il manager psicologo. Sì, credo che Spalletti sia determinante per rifondare la squadra a sua immagine e somiglianza. Luciano arriva da un’esperienza negativa in Nazionale che vuole cancellare a tutti i costi e sono certo che ce la farà, se riuscirà a respingere al mittente suggerimenti, più che altro pressioni, che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza”.

“Luciano torni così a fare l’allenatore di tutti i giorni, come piace a lui e come lui si fida di tutti. Lo conosco poco ma sono certo che è la sfida che cercava per dimenticare un percorso che non è sembrato il suo”