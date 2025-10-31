Home » Approfondimenti » Media e social

Capuano: “C’è un posto strano dove ritengono che un allenatore andando alla Juventus diventi un infame”

Su X: "Lo stesso trattamento lo hanno riservato ad altri prima. Poi tifano uno juventino nell'anima (Conte) e hanno un direttore sportivo ultrà juventino (Manna).

Chelsea's manager Antonio Conte speaks with Inter Milan's coach Luciano Spalletti (L) before the start of their International Champions Cup football match in Singapore on July 29, 2017. (Photo by Roslan RAHMAN / AFP)

Giovanni Capuano ha pubblicato un tweet provocatorio su X, commentando il trattamento riservato a Spalletti da parte dei tifosi azzurri. Il noto giornalista sottolinea come l’attuale allenatore del Napoli sia un simbolo della Vecchia Signora e il suo ds un tifoso sfegatato.

Il tweet di Capuano

“C’è un posto strano dove ritengono che un allenatore, che ha vinto uno scudetto stando lì due stagioni, andando alla #Juventus diventi automaticamente un infame. Lo stesso trattamento lo hanno riservato ad altri prima. Poi tifano uno juventino nell’anima (#Conte) e hanno un direttore sportivo ultrà juventino (#Manna).

Tardelli: “Spalletti farà bene se riuscirà a respingere le pressioni che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza”

Su La Stampa:

La Juventus ha chiamato e lui ha risposto accettando l’offerta senza pensare al figlio avvocato che doveva decidere se accettare o meno di concludere la trattativa, e se stesso il manager psicologo. Sì, credo che Spalletti sia determinante per rifondare la squadra a sua immagine e somiglianza. Luciano arriva da un’esperienza negativa in Nazionale che vuole cancellare a tutti i costi e sono certo che ce la farà, se riuscirà a respingere al mittente suggerimenti, più che altro pressioni, che il suo predecessore ha dovuto subire da parte della dirigenza”.

“Luciano torni così a fare l’allenatore di tutti i giorni, come piace a lui e come lui si fida di tutti. Lo conosco poco ma sono certo che è la sfida che cercava per dimenticare un percorso che non è sembrato il suo”

