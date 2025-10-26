Bravo Conte a rialzare la truppa dopo due sconfitte e a ridotarla di una fame di scudetto (Gazzetta)

Se dopo ala sconfitta in Champions contro il Psv tutti ce l’avevano con Conte, reo di aver sfaldato una macchina perfetta che aveva vinto lo scudetto e soprattuto di lamentarsi degli acquisti del Napoli, acquisti che lui aveva chiesto.

Eppure Conte è riuscito ancora una volta a sorprendere tutti e ha battere l’Inter per 3-1 con una partita impostata bene e senza sbavature da parte del Napoli. Un compito non semplice.

“Questo è il football, bellezza. Il Milan pensava di allungare in vetta, invece si è incartato in casa contro il Pisa ultimo in classifica. L’Inter è arrivata al Maradona surfando l’onda di 7 vittorie e pensava di sorpassare il Diavolo approfittando di un Napoli reduce dai 6 sberloni di Eindhoven. Lo ha detto anche Conte: «Pensavano di venire qui ad ammazzarci. Lo avrei fatto anch’io nei loro panni». E invece sul gradino più in alto di tutti è salito proprio Antonio, bravo a rialzare la truppa dopo due sconfitte e a ridotarla di una fame di scudetto. Non si sono viste ballerine. Solo guerrieri. Bravo Conte a gestire l’emergenza, a leggere il mach e a infierire su un’Inter svagata che ne ha combinate di tutte”.

