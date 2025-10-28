La trasformazione del centrocampista del Camerun. Conte già l'anno scorso ha impostato il Napoli si di lui e su McTominay. Quest'anno si sta confermando

Anguissa prima di Conte aveva segnato 3 gol in 95 partite. Con Conte 10 gol in 43 partite

Anguissa ha già segnato quattro reti in Serie A, quattro reti in otto partite. Media da centravanti vero. Calciatori Brutti fa notare che la metamorfosi è avvenuta con l’avvento in panchina di Antonio Conte:

Prima dell’arrivo di Conte aveva segnato solo 3 gol in 95 partite di Serie A, mentre sotto al comandate da Lecce ne ha messi a segno 10 in 43.

Dal gol all’Inter a quello pesantissimo di oggi, Anguissa sta continuando a carriare il Napoli.

Ha segnato al Cagliari il gol che è valso i tre punti. Ha segnato al Genoa il gol del pareggio. All’Inter il gol della sicurezza. E stasera altro gol da tre punti.

Frank è stato importante e decisivo anche con Spalletti ma con Conte effettivamente è avvenuta la sua trasformazione. Dieci gol in quarantatré partite sono tantissimi. Conte già lo scorso anno lo ha liberato. Ha costruito il Napoli su di lui e McTominay. E anche quest’anno si sta confermando come un calciatore fondamentale.