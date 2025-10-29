Anguissa, in campo si ha l’impressione di vedere spuntare un numero 99 da tutte le parti (Corsport)

Anche il Corriere dello Sport esalta Frank Zambo Anguissa che ieri non è stato solo l’autore del gol vittoria, ma l’uomo onnipresente.

“In campo non sembra essercene solo uno, ma si ha l’impressione di vedere spuntare un numero 99 da tutte le parti. Poi fa sempre la giocata giusta, la scelta migliore, trova sempre la soluzione più intelligente. Quando è così on fire diventa incontenibile, un dominatore in campo come se ne vedono pochi. Sarà un peccato vederlo partire per la Coppa d’Africa, sarebbe un delitto non chiudere al più presto la trattativa per il rinnovo. Per quello che ha fatto e per quello che sta facendo merita la massima fiducia di De Laurentiis”.

Le parole di Anguissa a fine partita

«Volevo regalare il premio di miglior giocatore del match a Milinkovic-Savic, ma mio figlio li ama e se non lo porto, mi ammazza! Ne sto vincendo tanti e ne sono felice»

Sei sottovalutato?

«Per me no»

Rapporto con Conte?

«Sappiamo che il mister è uno che ha sempre questa voglia e competitività, la cattiveria, siamo contenti di poter lavorare con lui ma a volte durante la partita dobbiamo essere anche tranquilli e gestire la partita perché non è facile. Capisco che lui è lì fuori ed è difficile, perché voleva vincere e per questo ci mette sempre pressione»

Una vittoria importante per confermarsi?

«Sì era importante vincere, a Lecce è sempre stata tosta e volevamo vincerlo: ci siamo riusciti e siamo contenti. Ragioniamo partita dopo partita e l’unica cosa che dobbiamo fare è vincere sempre. Tre punti importanti oggi come quelli contro l’Inter, dobbiamo continuare così».