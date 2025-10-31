Anguissa è il bomber nascosto del Napoli, la Serie A lo inserisce tra i migliori del mese di ottobre

Frank Zambo Anguissa è in nomination tra i migliori giocatori del mese di ottobre della Serie A.

Anguissa tra i migliori di ottobre della Serie A

Il centrocampista del Napoli si è reso protagonista con la sua squadra, segnando in questo mese 3 gol in 4 partite, contro Genoa, Inter e Lecce.

Per votare Anguissa, bisognerà collegarsi a questo sito e cliccare sul “vota ora” sotto la sua foto.

Insieme al camerunense, sono stati nominati anche Elia Caprile (Cagliari), Rafa Leao (Milan), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Federico Bonazzoli (Cremonese) e Hakan Calhanoglu (Inter).

“Nelle tre stagioni prima dell’arrivo di Conte Anguissa aveva realizzato tre reti in campionato. Adesso è già a quota dieci, protagonista assoluto in avvio di una stagione a cui sembrava non dovesse nemmeno prendere parte. Già, perché la scorsa primavera il centrocampista camerunese era intenzionato a provare una nuova esperienza. Aveva qualche offerta dall’Arabia Saudita, voleva andare via. Poi però il Napoli l’ha convinto a restare forte anche di una clausola contrattuale per estendere il contratto fino al 30 giugno 2027 prontamente esercitata.

Una manciata di mesi più tardi la cronaca racconta di una situazione totalmente cambiata: oggi il Napoli sta lavorando al rinnovo del contratto di Anguissa, vuole adeguare il compenso a un calciatore che è il fulcro assoluto della squadra di Conte. Un giocatore talmente dentro il progetto che, stando alle ultime indiscrezioni, sta addirittura valutando la possibilità di rinunciare alla Coppa d’Africa per non creare grattacapi al Napoli e a Conte a stagione in corso. Non male per chi sul finire della scorsa annata valutata seriamente l’addio”.