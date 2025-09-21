Wirtz pagato 150 milioni per accomodarsi in panchina: per ora è il grande flop del Liverpool (As)

Wirtz è stato il giocatore più pagato dal Liverpool in questa sessione estiva (150 milioni di euro) e in generale l’affare più costoso dell’intero calciomercato europeo. L’annata scorsa al Leverkusen era stata evidentemente straordinaria come quella precedente, però – racconta Diario As – non sembra che ora il trequartista si sia così ben inserito in Premier. Dove i ritmi sono diversi, la tecnica è diversa. Resta però un investimento da capogiro da far funzionare a tutti i… costi. Durante il derby con l’Everton Slot ha tentato di farlo subentrare, stimolandolo. Ma anche lì ben poco, e i tifosi del Liverpool sono piuttosto pessimisti già dopo sole 5 giornate di campionato e una di Champions.

Wirtz sta faticando molto ad adattarsi alla Premier League (As)

Scrive così il quotidiano spagnolo:

“Il tedesco è l’aspetto negativo dell’inizio di stagione del Liverpool. Contro l’Everton è partito dalla panchina per la prima volta da quando indossa la maglia dei Reds. È entrato in campo all’ora di gioco, ma non è riuscito a mostrare le qualità che invece ha, ed è per questo che mezza Europa si è contesa per lui. È stato mediocre e ha perso un’altra occasione. Wirtz sta faticando ad adattarsi alla Premier. Lo stile di gioco unico del calcio inglese e la buona forma degli altri giocatori del Liverpool stanno oscurando la stella tedesca. Finora, i tifosi di Anfield hanno visto con più pessimismo che ottimismo con l’acquisto di Wirtz.

Slot non riesce a trovare la posizione ideale per lui. Dovrebbe essere il regista dietro l’attaccante (Ekitike o Isak) e a contatto con gli esterni, così tipici del Liverpool. Tuttavia, quello spazio non è proprio quello di Wirtz. Contro l’Atlético in Champions League, ha mostrato qualche sprazzo della sua infinita qualità, ma senza continuità. Sprazzi che ha avuto a Leverkusen, che lo hanno reso l’uomo della differenza che ha stupito la Bundesliga. Contro l’Atlético, è stato l’attaccante più fuori tempo. Il suo livello era appena percettibile. […]

Non ha segnato un solo gol ufficiale per il Liverpool e la sua partecipazione si limita a un singolo assist. Si tratta di un calo senza precedenti, dato che è abituato a segnare ovunque dalla stagione 2021-2022″.