Robert Redford l’uomo dal look all-american che detestava Hollywood. Una volta lo impiccarono con un manichino

Aveva 89 anni. Protagonista di celebri interpretazioni e di battaglie politiche. Creò il Sundance Festival riferimento del cinema americano indipendente. Il ricordo senza sconti del Nyt

Robert Redford l’uomo che detestava Hollywood ma che ebbe successo grazie al suo look all-american

È morto Robert Redford. All’età di 89 anni nella sua casa nello Utah.

Il Net lo definisce così nelle prime righe dell’obituary:

L’incantatore del grande schermo diventato regista premio Oscar i cui film di successo hanno spesso aiutato l’America a dare un senso a se stessa e che, fuori dallo schermo, si è battuto per cause ambientali e promosso il movimento cinematografico indipendente centrato sul Sundance Festival.

È morto “nel posto che amava circondato da coloro che amava” ha dichiarato Cindi Berger l’amministratore delegato della società pubblicitaria Rogers & Cowan Pmk.

Il Nyt lo descrive così:

Provava disgusto per l’approccio stupido di Hollywood al cinema, Redford chiedeva che i suoi film avessero un peso culturale, in molti casi trattando argomenti seri e delicati come il dolore e la corruzione politica.

Ricorda le sue prime grandi interpretazioni: “Butch Cassidy e Billy Kid”, “Tutti gli uomini del presidente” sullo scandalo Watergate”. “I tre giorni del Condor”, “La stangata” con cui ebbe la sua prima e unica nomination all’Oscar come attore. Statuetta che vinse da regista per “Gente comune” sulla disintegrazione di una famiglia dell’upper class dopo la morte di un figlio.

Il Nyt cita “A piedi nudi nel parco”, “Come eravamo”, “La mia Africa”.

«Redford non è mai stato così radiosamente glamour – ha scritto la critica Pauline Kael sul New Yorker – come quando lo abbiamo visto attraverso gli occhi infatuati di Barbra Streisand». Il riferimento è a “Come eravamo”.

Si è dedicato alla regia a 40 anni e ha vinto un Oscar per il suo primo lavoro, “Ordinary People” (1980).

Il New York Times ricorda il flop di Milagro.

Forse il più grande impatto culturale di Mister Redford è stato come un impresario cinematografico indipendente. Nel 1981, ha fondato il Sundance Institute, un’organizzazione no-profit dedicata alle nuove voci cinematografiche. Ha rilevato un festival cinematografico in difficoltà nello Utah nel 1984 e lo ha rinominato pochi anni dopo. Il Sundance Film Festival, a Park City, è diventato una vetrina globale e un mercato per i film americani realizzati al di fuori del sistema hollywoodiano. Lui ha scoperto Steven Soderbergh che lì presentò il suo “Sesso bugie e videotape”, Sundance è diventato sinonimo di avanguardia creativa.

Robert Redford e le sue battaglie politiche

I registi Quentin Tarantino, James Wan, Darren Aronofsky, Nicole Holofcener, David O. Russell, Ryan Coogler, Robert Rodriguez, Chloé Zhao e Ava DuVernay sono stati nutriti dal Sundance all’inizio della loro carriera. Sundance è diventato anche una delle migliori vetrine al mondo per i documentari, in particolare quelli incentrati su argomenti progressisti come le fecondazioni assistite, le questioni Lgbtq e il cambiamento climatico.

Redford si è lamentato amaramente del vortice commerciale che il festival ha creato crescendo a più di 85.000 partecipanti nel 2025 da poche centinaia nei primi anni 1980.

Preferendo la vita nel suo appartato ranch nello Utah, Redford ha creato l’immagine di una stella riluttante.

Non gli piaceva essere definito un attivista, etichetta che trovava troppo severa. Era un attivista.

Nel 1970, ha condotto con successo una campagna contro un’autostrada a sei corsie in un canyon dello Utah (dove un anno ha ricevuto otto multe per eccesso di velocità, arrotondando le curve in una Porsche Carrera). Nel 1975, fu impiccato in maniera figurata per la sua resistenza, anch’essa di successo, a una proposta centrale a carbone nel sud dello Utah; l’area divenne in seguito un monumento nazionale. Un cartello sul manichino appeso diceva: «Sono una star. Ho fatto i miei soldi».

A Mr. Redford piaceva essere un sex symbol, tranne quando non lo faceva. «Questa immagine glamour può essere un vero handicap», si lamentò nel 1974 proprio sul Nyt. Tuttavia, è stato il suo ampio sorriso, i capelli biondo-rossastri arruffati e il look all-american che per primo ha conquistato il pubblico.