Raspadori e Osimhen subito in gol in Champions League
Raspadori porta subito in vantaggio l’Atletico Madrid contro l’Eintracht con un preciso tap-in dopo un cross di Simeone. Il nigeriano sblocca Galatasaray-Liverpool su rigore
Stasera si gioca la Champions League. Dopo pochi minuti, a sbloccare Atletico Madrid-Entracht Francoforte e Galatasaray-Liverpool sono volti noti al pubblico del Napoli: Giacomo Raspadori e Victor Osimhen.
Raspadori in gol
Il gol subito, al quarto minuto. Nasce da un cross deviato di Raspadori dalla sinistra, controllato da Simeone che batte Brown senza difficoltà e rimette la palla davanti alla porta. Alvarez non riesce a intervenire ma Raspadori, ben posizionato, la schiaccia in rete, portando l’Atletico in vantaggio per 1-0. Ora 2-0 su gol di Le Normand.
🚨🇪🇺 RASPADORI OPENS THE SCORING FOR ATLETICO MADRID!
Atlético Madrid 1-0 Frankfurt.pic.twitter.com/guAqLNZNje
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 30, 2025
Le formazioni ufficiali:
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Gallagher, Barrios, Raspadori; Alvarez, Griezmann. All. Simeone
Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Kaua; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Chaibi; Doan, Uzun, Knauff; Burkardt. All. Toppmoller
Anche Osimhen si fa sentire
Il Galatasaray ottiene un rigore dopo che il terzino Szoboszlai atterra Yilmaz in area. L’arbitro indica il dischetto e Victor Osimhen trasforma con calma, spiazzando Alisson e portando i padroni di casa in vantaggio sul Liverpool per 1-0.
Osimhen 🫡#UCL pic.twitter.com/J50OQuql6Q
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2025
Le formazioni ufficiali:
Galatasaray (4-3-3): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Lemina, Torreir, Gundogan; Akgun, Osimhen, Yilmaz. All: Buruk.
Liverpool (4-3-3): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Jones; Wirtz, Ekitike, Gakpo. All: Slot.