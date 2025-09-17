Quant’è forte Thuram (ennesima conferma che i tifosi non dovrebbero avere diritto di parola)

Prendi quello che dicono i tifosi e comportati esattamente al contrario. Non ti troverai mai male nella vita. Vale fondamentalmente per qualsiasi squadra, certamente per qualsiasi squadra italiana. Dopo Juventus-Inter 4-3, gli interisti si sono scatenati contro Marcus Thuram perché non ha esultato al gol del 2-3 e perché si è messo a sorridere col fratello juventino in attesa che il Var decidesse se convalidare il gol della rimonta di Adzic. Apriti cielo, è successo il finimondo.

Thuram non se li è filati. Stasera è sceso in campo e ha segnato la doppietta con cui l’Inter ha battuto l’Ajax. Due a zero. Due gol di testa di Marcus. Uno più bello dell’altro. Per noi, più bello il primo. È il calciatore più forte dell’Inter. Non ce ne voglia Lautaro (assente stasera).

Altro protagonista della serata è stato Sommer che pure a Torino aveva sbagliato. Lui sì. Responsabile su due gol su quattro. Sull’ultimo tanto responsabile. Chivu però lo ha difeso. «Non lo tolgo perché lo chiede il popolo». Leader politico.

Detto questo, l’Inter ha battuto l’Ajax che oggi a livello europeo è una squadretta. Doveva vincere e ha vinto. Chivu avrà tempo per lavorare. Mourinho si è accasato al Benfica. Chivu la squadra ce l’ha. Ora deve farla girare.