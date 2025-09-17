Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica (manca solo l’ufficialità)

Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica (più che rumors, ormai è un tam tam)

José Mourinho sta per tornare. Nel calcio, dopo la rottura col Fenerbahce. E al Benfica dopo la clamorosa rottura datata ormai 25 anni fa. In Portogallo se ne parla come se fosse ormai cosa fatta. Già sabato dovrebbe sedere sulla panchina del prestigioso club. Ieri sera il Benfica ha esonerato Bruno Lage. L’esonero è avvenuto dopo la clamorosa sconfitta in casa per 2-3 contro il Qarabag. Il Benfica vinceva 2-0 dopo 16 minuti e ha finito col perdere.

Scrive il quotidiano portoghese A Bola

I contatti si sono evoluti nelle ultime ore, le trattative procedono ed entrambe le parti sperano di concludere l’affare già oggi.

È Rui Costa che vuole riportare José al Benfica, come lui stesso ha dichiarato nella conferenza stampa in cui è stato ufficializzato l’addio di Bruno Lage. Questo significherebbe che José Mourinho potrebbe prendere in mano la squadra a Vila das Aves, sabato prossimo, nella sesta giornata del campionato. L’allenatore di Setúbal non solo è molto interessato ma vuole anche tornare al Benfica. Non ha problemi a prendere in carico subito la squadra.

José Mourinho ha lavorato al Fenerbahçe con Mário Branco l’attuale direttore generale del Benfica, il che è visto come un vantaggio sia per il club che per l’allenatore. Vale la pena ricordare che lo Special One, come è diventato noto dopo il suo arrivo in Premier League, ha iniziato la sua carriera come allenatore del Benfica, festeggiando 25 anni il 23 di questo mese.