Il Real Madrid presenta alla Fifa il dossier arbitri, ma inserirà anche il rigorino-ino-ino avuto contro il Marsiglia?

Gli arbitri sono i protagonisti di questo inizio di stagione, soprattutto quando in campo c’è una squadra spagnola. Il Real Madrid ha aperto un dossier alla Fifa segnalando numerosi episodi in cui si ritiene svantaggiato. Due giorni fa i blancos hanno affrontato il Marsiglia, vincendo 2-1 grazie a due rigori di Mbappé. Il secondo rigore è a dir poco generoso. Un normale tackle in rea con la palla che è finita sulla mano del difensore del Marsiglia che era appoggiato a terra pochi attimi dopo il tackle. Non avrebbe potuto certo amputarsi il braccio, il pallone a Vinicus glielo aveva tolto. Rigore che De Zerbi (tecnico dell’Om) ha definito vergognoso. E Xabi Alonso molto signorilmente non si è discostato dalla sua opinione.

Scrive la Sueddeutsche:

“De Zerbi non voleva insinuare nulla, né diffondere teorie del complotto o insinuazioni, “basta”, ha detto senza pensarci due volte. Ma non si è discostato da una valutazione: il rigore per fallo di mano concesso al Real Madrid alla prima giornata della fase a gironi, che ha portato al gol della vittoria per i 15 volte campioni in carica, è stato ‘una vergogna’. E sarà stato di magra consolazione per lui sapere che il suo collega del Real Madrid, Xabi Alonso, 43 anni, la vedeva sostanzialmente allo stesso modo. La fortuna, ha detto, questa volta è stata dalla parte dei madrileni.”

Il dossier del Real Madrid

Il quotidiano tedesco prosegue ricordando il dossier che il Real Madrid ha presentato alla Fifa:

“Aveva ricordato (Xabi) con un tono ironico, la sera prima della partita, come, dopo la vittoria in campionato contro la Real Sociedad, il Real Madrid si fosse lamentato della palese ingiustizia inflitta dagli arbitri ai campioni in carica. Il comitato arbitrale spagnolo ha ufficialmente riconosciuto che l’espulsione è stata eccessiva.

Ricordiamo che il Real Madrid ha vinto la partita nei Paesi Baschi nel fine settimana (assicurandosi così la quarta vittoria nella quarta giornata di campionato della stagione), ma ha anche perso il difensore centrale Dean Huijsen per un cartellino rosso. Ora il club ha presentato un dossier alla Fifa, l’organo di governo del calcio mondiale , con tutti gli errori arbitrali, reali o presunti, della stagione in corso e di quelle precedenti. Quali conseguenze avrà? Non è chiaro”.