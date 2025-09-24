Idea Polonia per Fabio Cannavaro, lo vuole il Pogoń Szczecin di Stettino

Il Pogoń Szczecin è a caccia di un nuovo allenatore e il nome che circola in queste ore ha del clamoroso. Secondo quanto riportato da Goal.pl, il club polacco avrebbe messo nel mirino Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e vincitore del Pallone d’Oro nello stesso anno.

La scommessa Cannavaro per il rilancio in classifica

L’inizio di stagione dei “Portowcy”, i “Portuali” è stato complicato. Dopo la sconfitta contro il Korona Kielce, l’allenatore Robert Kolendowicz è stato sollevato dall’incarico. La squadra è stata affidata ad interim a Tomasz Grzegorczyk, che nell’ultima uscita si è arreso per 4-3 al Lechia Gdańsk. La dirigenza, però, punta a un nome di peso per rilanciare il progetto sportivo. Come accaduto con l’ingaggio di Benjamin Mendy, il patron Alex Haditaghi non sembra intenzionato a risparmiare sulle ambizioni.

Cannavaro, oggi 52enne, ha una carriera da allenatore ricca di esperienze internazionali ma non ancora coronata da successi di rilievo. Ha guidato club come GZ Evergrande, Al-Nassr, TJ Quanjian. In Italia Benevento, Udinese e la Dinamo Zagabria, oltre ad aver ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nazionale cinese. La sua ultima esperienza in Croazia si è conclusa lo scorso aprile, dopo appena quattro mesi.

Il nome dell’ex difensore era stato accostato in passato anche alla panchina della nazionale polacca, ma senza sviluppi concreti. Resta ora da capire se il contatto tra il Pogoń, attualmente dodicesimo in classifica dopo nove giornate di campionato e dieci punti in classifica, e Cannavaro sia stato soltanto un sondaggio o se si sia già entrati in una fase di trattativa più avanzata.

Per i tifosi di Stettino, scrive il portale polacco, l’idea di vedere una leggenda del calcio mondiale sulla propria panchina rappresenta senza dubbio una prospettiva affascinante. Il club, intanto, continua a muoversi: i “Portowcy” letteralmente vogliono ripartire e Cannavaro potrebbe essere la scelta di prestigio per dare nuova linfa al progetto.