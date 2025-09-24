De Zerbi squalificato per una giornata dopo la prima espulsione della sua carriera (So Foot)

«Una giornata di squalifica effettiva e una con la condizionale, con divieto di accesso alla panchina, agli spogliatoi degli arbitri e a tutte le funzioni ufficiali»

Roberto De Zerbi dovrà scontare una giornata di squalifica effettiva e una con la condizionale. Di conseguenza, non sarà in panchina nella sfida di venerdì contro lo Strasburgo. Come riportato da So Foot, la Commissione disciplinare della Lega di calcio professionistico francese (Lfp) ha punito l’allenatore del Marsiglia dopo l’espulsione rimediata durante la partita vinta contro il Psg.

La squalifica di De Zerbi:

So Foot scrive: «Come ogni settimana, la commissione disciplinare della Lfp si è riunita questo mercoledì intorno alle 18. Al centro delle discussioni c’era il caso di Roberto De Zerbi. Solo lunedì, infatti, l’allenatore italiano era stato espulso per un comportamento ritenuto inappropriato dall’arbitro Jérôme Brisard. Nel finale di partita, Achraf Hakimi aveva interrotto una potenziale azione di contropiede del Marsiglia spingendo Robinio Vaz proprio davanti alla panchina del Marsiglia. In quel momento De Zerbi aveva chiesto all’arbitro un provvedimento, uscendo dalla propria area tecnica e arrivando persino a entrare in campo. Ne è seguito un cartellino giallo e, subito dopo, l’espulsione per proteste: la prima della sua carriera».

Il comunicato:

La Commissione disciplinare ha pubblicato un comunicato: «Comportamento del signor Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia: una giornata di squalifica effettiva e una con la condizionale, con divieto di accesso alla panchina, agli spogliatoi degli arbitri e a tutte le funzioni ufficiali». So Foot spiega: «Di conseguenza, non potrà guidare il Marsiglia nella partita contro lo Strasburgo di venerdì. Il club marsigliese può comunque ritenersi sollevato per l’entità della pena, considerando che l’italiano aveva continuato a impartire indicazioni al suo staff tecnico rimanendo nei pressi della panchina, comportamento vietato dal regolamento».