De Bruyne continua a trotterellare, sicuri che un giorno entrerà in forma? Intanto McTominay non è più lui

De Bruyne continua a trotterellare, ci assicurano che un giorno entrerà in forma. Intanto McTominay non è più lui

Cesare – Caro Guido sconfitta del Napoli che perde a San Siro contro Milan di Allegri, che ha dimostrato di essere una ottima squadra e di poter lottare per il vertice. Inizio horror sotto di 2 gol poi il Napoli ha provato a giocare. Nel secondo tempo la partita riaperta con il rigore-espulsione ma per quasi 40 minuti in 11 contro 10 il Napoli è stato incapace di sfruttare la superiorità numerica e di pareggiare la partita.

Guido – Però comincerei inevitabilmente dagli innumerevoli infortuni muscolari che stanno falcidiando la squadra ormai in modo preoccupante, con fuori tutta la difesa titolare tranne Di Lorenzo. Era accaduto anche l’anno scorso con la “sindrome del soleo” con i tanti infortuni muscolari al polpaccio e l’allenatore alla fine identificò come colpevole il campo di allenamento di Castevolturno (come non fosse stato lo stesso degli anni precedenti). E da questa emergenza difesa vi è stato l’azzardo di Conte che, per preservare Beukema per la Champions di mercoledì, ha messo titolare Marianucci.

Cesare – Hai ragione. Il ragazzo ha avuto un inizio disastroso (sul primo gol, si è fatto saltare due volte dallo stesso Pulisic) pagando a caro prezzo l’esordio di quest’anno. La domanda sorge spontanea: ma contro un Milan in gran spolvero a San Siro, contro Pulisic che è il migliore di questo inizio di campionato tra i rossoneri con un gol o un assist ogni 37 minuti, era il caso di schierare un ragazzo, al suo esordio quest’anno, con poche partite in serie A? E non poteva giocare il più esperto e rodato Beukema, che bene sta giocando, facendolo giocare anche mercoledì (Marianucci è fuori rosa Champions) per poi farlo riposare nel più abbordabile incontro casalingo di domenica contro il Genoa?

Guido – Mah. Per il resto abbiamo rivisto in fase difensiva le incertezze di Di Lorenzo, la conferma che Juan Jesus non sa marcare in area (vedi l’assist di Fofana sul secondo gol) e l’esordio di Gutierrez che non mi ha entusiasmato. Ha tutte le attenuati dell’esordio dopo un periodo di inattività ed in una partita difficile, ma a differenza di Spinazzola punta poco l’uomo, ha poca fisicità e scarsa propensione difensiva. Comunque è sicuramente da rivedere. E poi il solito problema De Bruyne che trotterella per il campo, rallenta il gioco e inoltre sbaglia sorprendentemente tanti passaggi.

Cesare – Si diceva che dobbiamo aspettare che entri in forma (anche se ha fatto con calma tutta la preparazione nei due ritiri e non ha il fisico di Lukaku che deve carburare), ma il timore è che invece possa essere proprio questo! E si poteva risparmiare, visto le prestazioni che sta facendo, il gesto di stizza alla sostituzione. Il Napoli è prevedibile e gioca solo a destra e non verticalizza. Mi sa che Conte deve rivedere questo strampalato 4-1-4-1 asimmetrico monofascia dx. Inoltre McTominay è quello che più sta pagando questo equivoco tattico.

Guido – Ti devo dire che tra le sostituzioni non mi ha convinto la sua uscita. Al di là della prova incolore di Elmas, alla ricerca del pareggio e con possibilità di cross al centro è stato autolesionistico togliere lo scozzese. Per il resto diversi giocatori hanno giocato sottotono, in primis Hojilund non pervenuto (come in verità anche Lucca quando lo ha sostituito) mentre il migliore è stato sicuramente Politano. Il crentravanti nelle ultime partite è stato una vera delusione. Praticamente non ha toccato Palla. Lukaku dove sei?!!!

Cesare – Politano è l’unico a saltare l’uomo e creare pericoli. Inoltre quando il vento della partita poteva cambiare con il rigore trasformato dal belga (la realizzazione rigori unica sua nota positiva) e l’espulsione, il Napoli per quasi 40 minuti è stato incapace in vantaggio di un uomo di sfruttare la superiorità e ribaltare la partita. Ma vi ricordate il City che con un uomo in più non ci ha fatto toccare palla? Unica vera occasione è stato lo spigolo della traversa colpito da Neres, che diciamoci la verità a destra è tutta un’altra cosa mentre a sinistra è quasi inoffensivo (ma che fai togli Politano che è il migliore?).

Guido – Noa Lang invece mi ha deluso ancora una volta, incapace di saltare l’uomo (cosa per cui era stato preso) e aveva anche detto che per lui la gente sarebbe dovuta correre allo stadio, ma forse per qualche concerto rap. Per il resto alcune parate di Mignan ma diciamoci la verità abbastanza tranquille pur se sceniche. Comunque non è successo nulla di grave ed il Napoli è ancora al primo posto.

Cesare – sì, ma Conte deve risolvere i problemi tattici rivedendo l’assetto della squadra. E inoltre, oltre a recuperare gli infortunati, deve rivedere la parte medica e di preparazione atletica cercando soprattutto di evitarne degli altri.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Marianucci – Cesare: scarso (flop); Guido:incerto

Juan Jesus – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Gutierrez – Cesare: da rivedere; Guido:incerto

Politano – Cesare: grandissimo (top); Guido:forte ( top)

Anguissa – Cesare: modesto; Guido:deludente

Lobotka – Cesare: buono; Guido:buono

McTominay- Cesare: modesto; Guido:insufficiente

De Bruyne – Cesare: scarso; Guido:inguardabile

Hojlund- Cesare: fantasma; Guido:nullo ( flop)

Neres – Cesare: buono; Guido:buono

Elmas – Cesare: scarso; Guido:modesto

Lucca – Cesare: non pervenuto; Guido:s.v.

Noa Lang – Cesare: modesto; Guido:deludente

Gilmour – Cesare: s.v.; Guido: s.v.

Conte – Cesare: insufficiente; Guido:deludente