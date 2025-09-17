City-Napoli alla prima giornata di Champions è stato voluto dalla Uefa per il ritorno di De Bruyne (MidMid)

La coincidenza non esiste: “Il ritorno di De Bruyne al Manchester City è stato organizzato e pianificato dalla Uefa”. Parola di Manuel González, editorialista di Voetbalkrant, portale olandese che ipotizza uno scenario affascinante quanto inquietante.

Il ritorno di De Bruyne a Manchester

Giovedì andrà in scena una sfida di Champions League che promette scintille: Manchester City contro Napoli. Ma, al di là del fascino della partita, tutti gli occhi saranno puntati sul grande ritorno di Kevin De Bruyne all’Etihad Stadium. Il centrocampista belga ha lasciato Manchester al termine della scorsa stagione, chiudendo un ciclo lungo dieci anni e ricco di successi. Il suo contratto non è stato rinnovato, e oggi De Bruyne riparte da Napoli, con cui ha firmato fino al 2027, con opzione per un ulteriore anno. Una coincidenza che proprio i partenopei e il belga comincino la loro avventura europea proprio nello stadio che è stato casa sua per un decennio?

L’Uefa ha “orientato” il sorteggio

Secondo il podcast MidMid:

La Uefa avrebbe avuto un ruolo nel designare questo scenario suggestivo. I sorteggi della Champions League, oggi interamente gestiti da un sistema informatico, non sono più soggetti a controlli “manuali”, ma l’organo calcistico europeo ammette che il calendario può subire aggiustamenti per incastrarsi con gli impegni dei campionati nazionali. Dunque, City e Napoli sono stati accostati per puro caso? O c’è stata una mano invisibile che ha voluto rendere ancora più speciale la prima giornata di Coppa? La domanda resta aperta, così come l’interrogativo su cosa pensi davvero Kevin De Bruyne di questo ritorno tanto simbolico quanto emozionante.