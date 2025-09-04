Giorgio Armani al Times: «Un uomo omosessuale non ha bisogno di vestirsi da omosessuale, è un uomo al 100%»

«L'omosessualità esibita all'estremo non ha nulla a che fare con me. L'italiano più famoso? È una lotta tra me e Berlusconi! Ma non sopporto Berlusconi. Trovo tutto ciò che fa molto volgare. La chirurgia estetica è un'idiozia»

Giorgio Armani si è spento all’età di 91 anni. Qui abbiamo ripercorso attraverso lo scritto di Repubblica la sua intera biografia e carriera. Riportiamo ora un’intervista molto interessante e che spazia su tanti temi concessa al The Times dall’icona mondiale della moda nel 2015, nei suoi estratti più stimolanti e pregni di riflessione artistica e politica. Il quotidiano inglese apriva così l’esclusiva: “Solo Armani continua a disegnare diverse collezioni con il suo nome, circa 40 anni dopo aver iniziato. È lo stilista più noto e ricco dell’era moderna e, da quando Pavarotti è morto, è probabilmente l’italiano vivente più noto”.

Giorgio Armani al The Times (2015): «Coco Chanel e Yves hanno creato la società»

Giorgio Armani: «L’italiano più famoso? È una lotta tra me e Berlusconi! Ma non sopporto Berlusconi. Trovo tutto ciò che fa molto volgare. Il modo in cui parla. E le sue donne»

È vero che controlla i suoi collaboratori? E che il suo insulto preferito è «tira fuori le palle»?

«Sì, sì! Lo dico davvero. È vero. I miei collaboratori hanno paura di essere scoperti, paura di essere sorpresi a fare qualcosa di sbagliato per il signor Armani, così posso essere violento, sì!».

Molti dicevano che lei criticava Versace di “vestire le sgualdrine”

«È vero. Ma è il contrario. Non l’ho criticato. Stava parlando con me. Eravamo a Roma e ci siamo incontrati in Piazza di Spagna per un evento di moda. Guardava le modelle e mi disse: ‘Io vesto le sgualdrine. Tu vesti le signore di chiesa’»

Quale stilista apprezza?

«Coco Chanel ha infranto il sistema della moda. Ha immaginato una donna più pratica. Una donna che vive davvero e che non si limita a starsene seduta in una torre d’avorio. Yves Saint Laurent ha adattato la moda maschile alle donne. Quei due non hanno solo creato abiti, hanno creato la società. Io uso la mia creatività per aiutare le persone a vivere il mio stile: uno stile semplice ed elegante. Lo scopo della moda è rendere la vita più facile ed elegante. Altrimenti, che senso ha? È solo un gioco. Non vale niente».

Come affronti le crisi nella tua vita?

«Quando ho una crisi, compro delle scarpe».

Perché essere il capo è così importante per te?

«La mia azienda è il mio impero. Nessuno può prendere il mio posto».

Il Times indugia su una riflessione, scrivendo:

“Il risultato unico di Armani è quello di aver eliminato la paura dalla moda e di averla democratizzata. Negli anni ’70 è stato il primo stilista a strappare – letteralmente – l’imbottitura dalla sartoria introducendo abiti più morbidi ma comunque lusinghieri. Realizza abiti eleganti e drappeggiati, pantaloni morbidi e giacche cardigan in colori sicuri, solitamente blu navy, “greige”, sabbia e tortora.

Il suo stile “elegante ma non troppo formale, alla moda ma non troppo trendy” ha creato un guardaroba da lavoro per una generazione di donne. È colpa sua se ha creato i tailleur pantalone. Ha anche reso gli uomini a loro agio con l’idea di acquistare e indossare abiti alla moda per la prima volta – e non solo David Beckham. Anche gli avvocati vestono Armani”.

L’intervista prosegue:

Che ne pensi della chirurgia estetica?

«È un’idiozia, a meno che non si tratti di rimuovere una deturpazione. Un seno piccolo non deve necessariamente diventare grande. Preferisco guardare una donna al naturale. Una donna dovrebbe avere il coraggio di invecchiare, non disperarsi per sembrare più giovane della sua età. Con il tempo, il corpo di una donna migliora. Quando una donna va al lavoro, ha figli, è forte. Ha carattere. Guarda Cate Blanchett»

Sull’omosessualità

«Un uomo omosessuale è un uomo al 100%. Non ha bisogno di vestirsi da omosessuale. Quando l’omosessualità viene esibita all’estremo – per dire: ‘Ah, sai che sono omosessuale’ – non ha nulla a che fare con me. Un uomo deve essere un uomo. Ma comunque della mia sessualità non ne voglio parlare. È personale e privato. Inoltre, non voglio rivelare nulla alle altre persone che sono state nella mia vita.»

Quindi, chi è l’amore della sua vita? Ride:

«Tantissimi! Tantissimi!»