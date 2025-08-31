Woltemade al Newcastle e Wirtz al Liverpool: la Premier ora affascina i tedeschi più del Bayern (Guardian)

Il Bayern Monaco ci puntava come erede di Kane, ma il centravanti tedesco ha preferito l'Inghilterra. Sarà il sostituto di Isak, il Newcastle lo ha pagato 90 milioni compresi i bonus.

Dopo aver rifiutato il Bayern Monaco, Nick Woltemade, bomber dell’ultimo Europeo Under 21, ha accettato di accasarsi al Newcastle. L’attaccante tedesco arriva al club inglese per 70 milioni di sterline (80 milioni di euro circa) e sarà l’erede di Isak.

La Premier vince di nuovo sul Bayern Monaco con il trasferimento di Woltemade al Newcastle

Il Guardian scrive sul centravanti ex Stoccarda:

Premier League 2, Bayern Monaco 0; dopo che anche Florian Wirtz ha recentemente snobbato il Bayern per scegliere il Liverpool. Woltemade, invece di aspettare la prossima estate, ha seguito il suo collega tedesco nel fare il grande passo in Premier. Sarà probabilmente lui il numero 9 della Germania nella Coppa del Mondo della prossima estate. Il tecnico Eddie Howe avrà a che fare con un talento in rapida crescita, un attaccante di due metri d’altezza insolitamente un giocatore di classe, che è difficile da confrontare con qualsiasi giocatore del suo ruolo. Woltemade sa di avere la la possibilità di fare bene in Premier e in Champions. È un trasferimento quasi insolito per il Newcastle, ma ha perfettamente senso. Sostituire Isak subito è chiaramente impossibile, ma c’è molto nel tipo di gioco di Woltemade per renderlo un sostituto logico. Nonostante la sua altezza, è molto mobile con la palla tra i piedi, un bravo dribblatore e generoso con i compagni. Ha segnato 17 gol la scorsa stagione, aiutando lo Stoccarda alla vittoria della Coppa di Germania. Poi, nell’Europeo Under 21 è stato il capocannoniere con 6 gol, tra cui una tripletta contro la Slovenia.

Quando è arrivato allo Stoccarda dal Werder Brema nel maggio 2024, non è stata una gran notizia di mercato. Aveva giocato qualche minuto in Bundesliga, ma era visto come un trasferimento di prospettiva per sostituire Serhou Guirassy. Il talento si era visto quando Woltemade è diventato il più giovane debuttante nel 2020 in Bundesliga del Werder Brema, poche settimane prima di compiere 18 anni, ma carburava lentamente; un calciatore troppo tranquillo e timido. Poi è diventato Big Nick. In genere quando un calciatore fa grossi progressi in Germania, guarda a una sola destinazione: il Bayern Monaco, che lo voleva come erede di Kane. Ma non si sono mai avvicinati a chiudere la trattativa con lo Stoccarda, l’offerta finale era pari a 50 milioni di euro. Nessun club era disposto a pagare quanto il Newcastle (arriverà a 90 milioni con i bonus).