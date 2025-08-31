Scontri tra tifosi di Atalanta e Como che si incrociano in autogrill: rissa con petardi e fumogeni

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi. Si indaga, attesi provvedimenti e possibili Daspo, secondo la Gazzetta dello Sport.

Tensione alta nella notte in autostrada. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il rientro dalle trasferte di Parma e Bologna è degenerato in scontri tra tifosi di Atalanta e Como in un’area di servizio, con petardi, fumogeni e l’intervento delle forze dell’ordine a evitare conseguenze peggiori.

Scontri tra tifosi di Atalanta e Como in autogrill:

La Gazzetta dello Sport scrive: «Scontri in autogrill nella notte fra gli ultrà di Atalanta e Como di ritorno dalle trasferte a Parma e Bologna. Poco prima della mezzanotte, secondo le ricostruzioni i tifosi del Como erano nel posteggio della stazione di servizio quando è entrato un bus con a bordo i supporter dell’Atalanta. A quel punto la situazione è precipitata fino a rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine. In pochi minuti è nata una maxi-rissa tra decine di tifosi con lancio di petardi e fumogeni che è arrivata a sfiorare anche la corsia dell’autostrada».

Indagini in corso:

Secondo quanto riporta La gazzetta: «La rissa è finita su alcuni video pubblicati sui social. Non risultano feriti gravi, ma è stato necessario l’intervento della Digos per riportare la calma. Si indaga per identificare le persone coinvolte e accertare le responsabilità, sarebbero in arrivo sanzioni e Daspo».