Rabiot potrebbe rimanere al Marsiglia. Ma serve un gesto con Greenwood tirato in mezzo da mamma Veronique

Rmc Sport. La madre aveva detto: «De Zerbi diede una seconda possibilità a Greenwood che aveva picchiato la sua donna e ad Adrien no per una lite di spogliatoio?»

Dopo giorni di tensioni e polemiche scatenate dalle dichiarazioni della madre di Adrien Rabiot, il clima tra il centrocampista francese e i vertici del Marsiglia sembra avviarsi verso una tregua. Secondo quanto riportato dal giornalista Florent Germain a Rmc Sport, il giocatore avrebbe già presentato delle scuse al club, mentre resta da chiarire il nodo Greenwood e la necessità di una presa di posizione per chiudere definitivamente la vicenda.

La madre di Rabiot su Greenwood:

La scorsa settimana ai microfoni di Rtl, Véronique Rabiot si era espressa criticamente nei confronti dei dirigenti del club, richiamando i trascorsi di Mason Greenwood, accusato di violenza domestica: «Quando (Mason) Greenwood ha firmato, dopo aver picchiato sua moglie, De Zerbi disse che gli si poteva dare una seconda possibilità. Io sono d’accordo nel dare seconde possibilità alle persone, ma dev’essere solo mio figlio a non averne diritto? Io parto dal principio che non debba nulla al Marsiglia, perché ha già pagato in anticipo. È il Marsiglia che dovrebbe ringraziarlo e non mancargli di rispetto».

Rabiot potrebbe restare:

La situazione sembra placarsi, secondo Florent Germain: «La chiave passerà attraverso una presa di parola e di posizione da parte del giocatore stesso. Mi è stato riferito internamente che non si tratterebbe necessariamente di una dichiarazione pubblica, ma di un gesto. Lunedì della scorsa settimana si è scusato, quando è stato convocato da Benatia e Longoria, nei confronti dei dirigenti e del gruppo. Benatia avrebbe preferito che ciò accadesse prima. Non è piaciuto che abbia aspettato di essere convocato per scusarsi».

Verso una riconciliazione:

Il giornalista prosegue, spiegando ciò che Adrien dovrebbe fare: «c’è stato lo scambio con Roberto De Zerbi, che in realtà gli ha consigliato di dissociarsi, di prendere le distanze da tutto ciò che è stato detto. Sua madre non è stata tenera con i dirigenti del Marsiglia. Questo va fatto, sia in pubblico che in privato. Deve dire: Non approvo quello che è stato detto. Parlerò anche con Greenwood, che è stato tirato in ballo nell’intervista».