La Juve sfida il Napoli anche sulla moda: i bianconeri indosseranno maglie firmate Giorgio Armani

Il Napoli, ormai da qualche anno, ha le proprie maglie griffate Ea7. In questa stagione, per la prima volta nella sua storia, la Juve avrà le divise disegnate da Giorgio Armani. La sfida tra i due club diventa anche una sfida di moda. Le parti hanno stipulato un accordo biennale e le maglie già domenica faranno il loro debutto per la gara allo Stadium contro il Parma. A seguire quanto si legge su La Stampa.

La Juve “risponde” al Napoli, divise disegnate da Giorgio Armani

“Se il Napoli campione d’Italia ha la maglia griffata Ea7, la Juventus risponde con le divise firmate da Giorgio Armani. La lotta scudetto può essere anche una sfida di moda e così i bianconeri per la prima volta legano il proprio nome a una delle più grandi eccellenze sartoriali del nostro Paese. L’accordo prevede la realizzazione di una selezione di abiti firmati Giorgio Armani, pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027. Il debutto sarà domenica allo Stadium, con la prima di campionato contro il Parma, e il club bianconero ha scelto di omaggiare la partnership con la maglia della stagione 1974/75 e il numero 75 sulle spalle, visto che 50 anni fa Armani iniziò la sua avventura nella moda”.

“In questi anni lo stilista ha brandizzato con Ea7 le divise formali dell’Italia alle Olimpiadi e della Nazionale di calcio, oltre all’Olimpia basket di Milano che vede lo stesso Giorgio Armani come proprietario. «Con questa nuova collaborazione – spiega la Juventus -, Giorgio Armani conferma la propria vicinanza al mondo dello sport. Riaffermando un’estetica capace di coniugare eleganza e funzionalità, per rispondere alle esigenze specifiche degli atleti».