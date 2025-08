Juanlu Sanchez continua a pensare al Napoli, vertice in corso col Siviglia. Le ultime su Zanoli e Fabbian

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare e snellire la rosa a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2025/2026. Tra i nomi caldi di queste settimane, c’è sempre l’esterno spagnolo Juanlu Sanchez del Siviglia il cui arrivo in azzurro potrebbe determinare la partenza di Alessandro Zanoli direzione Bologna. Proprio riguardo il possibile trasferimento di quest’ultimo in Emilia Romagna, arrivano aggiornamenti circa un potenziale inserimento nella trattativa di Giovanni Fabbian.

Le ultime di Pedullà su Juanlu Sanchez e Zanoli

Alfredo Pedullà si sofferma principalmente sulla pista spagnola.“Il Napoli resta in gioco per Juanlu Sanchez, mentre a Siviglia proprio in questi minuti è in corso un vertice tra il suo agente e il club alla presenza del laterale. Sarà l’occasione giusta per prendere una decisione definitiva, su Juanlu c’è il Wolverhampton ma lui non ha smesso di pensare al Napoli che adesso deve migliorare l’offerta fatta (sotto i 15 milioni) per provare a bruciare la concorrenza. Il Napoli è rimasto per circa un mese in una fase di stand-by per lo specialista del Siviglia, ma ora deve mettere le marce per assicurarsi il vice Di Lorenzo, a quel punto Zanoli tornerebbe sul mercato”, scrive l’esperto di mercato sul proprio sito ufficiale.

Nicolo Schirà, invece, parla di Zanoli e di ciò che potrebbe avvenire sull’asse Napoli-Bologna: “Nel corso della trattativa per Alessandro Zanoli con il Bologna: il Napoli ha valutato la possibilità di inserire nell’affare il centrocampista Giovanni Fabbian, che resta tra gli obiettivi del Napoli come centrocampista”.