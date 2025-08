Juanlu nella sede del Siviglia ha mandato un messaggio forte: «Ascoltate solo il Napoli»

Moretto ha rivelato gli ultimi aggiornamenti dopo il vertice di questa mattina rivelando che il giocatore ha messo in stand-by tutte le offerte perché vuole solo giocare per il club azzurro.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare e snellire la rosa a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2025/2026. Tra i nomi caldi di queste settimane, c’è sempre l’esterno spagnolo Juanlu Sanchez del Siviglia il cui arrivo in azzurro potrebbe determinare la partenza di Alessandro Zanoli direzione Bologna. Sono giorni che si parla dell’affare che sembra essere sempre più vicino alla chiusura.

Questa mattina, come rivelato da Alfredo Pedullà, è andato in scena un vertice tra il suo agente e il club alla presenza del laterale. L’occasione giusta per prendere una decisione definitiva, su Juanlu c’è il Wolverhampton ma lui non ha smesso di pensare al Napoli che adesso deve migliorare l’offerta fatta (sotto i 15 milioni) per provare a bruciare la concorrenza. Matteo Moretto su Youtube ha dato degli aggiornamenti dopo il vertice

“Juanlu si è presentato stamattina nella sede del Siviglia e ha mandato un messaggio forte: «Ascoltate solo il Napoli», il giocatore ha messo in stand-by tutte le offerte perché vuole solo giocare per il club azzurro. Non mi risulta un ritorno del Napoli su Yunus Musah, ma anche se fosse ad oggi non bastano 25 milioni di euro”.